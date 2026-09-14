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Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) виниловая пластинка

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Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) - фото 1
Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Selection From The Original Masters
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) - фото 1
  • Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733595
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Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057526]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Selection From The Original Masters
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Welcome, Channel Setting, Gubben Och K?llingen (Jazz At The Pawnshop Vol. 2), Laudate Dominum (Laudate II), Carmen Suite – Tanz (Carmen Suite), Toccata And Fugue In D Minor (Dorian), BWV 538 (Toccata Et Fugues), Furioso Alla Spagnola (La Spagna), Fr?ja Dig. Du Kristi Brud (Cantate Domino), Vivo Sonhando (Getz/Gilberto), Saeta (Sketches Of Spain), Nobody Knows The Trouble I’ve Seen (Antiphone Blues), There’s A Wideness In God’s Mercy (Now The Green Blade Riseth), Trotto (Ultreia!), Emoci?n (Medit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Welcome, Channel Setting, Gubben Och K?llingen (Jazz At The Pawnshop Vol. 2), Laudate Dominum (Laudate II), Carmen Suite – Tanz (Carmen Suite), Toccata And Fugue In D Minor (Dorian), BWV 538 (Toccata Et Fugues), Furioso Alla Spagnola (La Spagna), Fr?ja Dig. Du Kristi Brud (Cantate Domino), Vivo Sonhando (Getz/Gilberto), Saeta (Sketches Of Spain), Nobody Knows The Trouble I’ve Seen (Antiphone Blues), There’s A Wideness In God’s Mercy (Now The Green Blade Riseth), Trotto (Ultreia!), Emoci?n (Mediterranean Feeling), Dancin In The Dark (Somethin’ Else), L’estate: Presto (Vivaldi 4 Stagioni), Vivaldi – Allegro (Solfl?jt), Pase El Agoa (Early Music At Wik), Three To Get Ready (Time Out), Merci Bon Dieu (Belafonte At Carnegie Hall), Libertango (Live In Lugano 1983), Almighty God, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Antiphone Blues, Jag Vet En Dejlig Rose, Tr?umerei, Come Sunday, Heaven, Entonigt Klingar Den Lilla Klockan, Den Signade Dag, Largo

Отзывы о товаре Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057526]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
A Selection From The Original Masters
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Welcome, Channel Setting, Gubben Och K?llingen (Jazz At The Pawnshop Vol. 2), Laudate Dominum (Laudate II), Carmen Suite – Tanz (Carmen Suite), Toccata And Fugue In D Minor (Dorian), BWV 538 (Toccata Et Fugues), Furioso Alla Spagnola (La Spagna), Fr?ja Dig. Du Kristi Brud (Cantate Domino), Vivo Sonhando (Getz/Gilberto), Saeta (Sketches Of Spain), Nobody Knows The Trouble I’ve Seen (Antiphone Blues), There’s A Wideness In God’s Mercy (Now The Green Blade Riseth), Trotto (Ultreia!), Emoci?n (Medit
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Турция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Welcome, Channel Setting, Gubben Och K?llingen (Jazz At The Pawnshop Vol. 2), Laudate Dominum (Laudate II), Carmen Suite – Tanz (Carmen Suite), Toccata And Fugue In D Minor (Dorian), BWV 538 (Toccata Et Fugues), Furioso Alla Spagnola (La Spagna), Fr?ja Dig. Du Kristi Brud (Cantate Domino), Vivo Sonhando (Getz/Gilberto), Saeta (Sketches Of Spain), Nobody Knows The Trouble I’ve Seen (Antiphone Blues), There’s A Wideness In God’s Mercy (Now The Green Blade Riseth), Trotto (Ultreia!), Emoci?n (Mediterranean Feeling), Dancin In The Dark (Somethin’ Else), L’estate: Presto (Vivaldi 4 Stagioni), Vivaldi – Allegro (Solfl?jt), Pase El Agoa (Early Music At Wik), Three To Get Ready (Time Out), Merci Bon Dieu (Belafonte At Carnegie Hall), Libertango (Live In Lugano 1983), Almighty God, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Antiphone Blues, Jag Vet En Dejlig Rose, Tr?umerei, Come Sunday, Heaven, Entonigt Klingar Den Lilla Klockan, Den Signade Dag, Largo
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