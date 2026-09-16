Top.Mail.Ru
Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) - фото 1
Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) - фото 2
Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) - фото 3
Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Joculatores Upsaliensis
Альбом (сингл)
Early Music At Wik
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) - фото 1
  • Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) - фото 2
  • Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) - фото 3
  • Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб. 
Начислим 228 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) виниловая пластинка
6 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Joculatores Upsaliensis
Альбом (сингл)
Early Music At Wik
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mit Lust, Ronde, Quodlibet, Bergeret, Im Maien, Bergerette, Es Hett Ein Biedemann, Pavane Sur La Bataille, Ich Hab' Mich Redlich G'halten, Ich Weiss Nit, Branle, Da Trunken Sie, Ballade, Estampie (Northern France, Ca. 1200), Rota (England, Ca. 1200), Engelsk Dans (England, Ca. 1200), Loybere Risen, Trotto (Italy, Ca. 1300), Maria Muoter (Germany, 1349), O Rosa Bella, Quodlibet, Ich Sachz Eyns Mols (Glogauer Liederbuch, Ca. 1480), Ellend Du Hast Umbfangen Mich, Todos Los Bienes, Dindirin (Cancion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mit Lust, Ronde, Quodlibet, Bergeret, Im Maien, Bergerette, Es Hett Ein Biedemann, Pavane Sur La Bataille, Ich Hab' Mich Redlich G'halten, Ich Weiss Nit, Branle, Da Trunken Sie, Ballade, Estampie (Northern France, Ca. 1200), Rota (England, Ca. 1200), Engelsk Dans (England, Ca. 1200), Loybere Risen, Trotto (Italy, Ca. 1300), Maria Muoter (Germany, 1349), O Rosa Bella, Quodlibet, Ich Sachz Eyns Mols (Glogauer Liederbuch, Ca. 1480), Ellend Du Hast Umbfangen Mich, Todos Los Bienes, Dindirin (Cancionero Musical De Palacio, Ca. 1500), Pase El Agoa (Cancionero Musical De Palacio, Ca. 1500)

Отзывы о товаре Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0796519950515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1974
Исполнитель
Joculatores Upsaliensis
Альбом (сингл)
Early Music At Wik
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mit Lust, Ronde, Quodlibet, Bergeret, Im Maien, Bergerette, Es Hett Ein Biedemann, Pavane Sur La Bataille, Ich Hab' Mich Redlich G'halten, Ich Weiss Nit, Branle, Da Trunken Sie, Ballade, Estampie (Northern France, Ca. 1200), Rota (England, Ca. 1200), Engelsk Dans (England, Ca. 1200), Loybere Risen, Trotto (Italy, Ca. 1300), Maria Muoter (Germany, 1349), O Rosa Bella, Quodlibet, Ich Sachz Eyns Mols (Glogauer Liederbuch, Ca. 1480), Ellend Du Hast Umbfangen Mich, Todos Los Bienes, Dindirin (Cancion
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mit Lust, Ronde, Quodlibet, Bergeret, Im Maien, Bergerette, Es Hett Ein Biedemann, Pavane Sur La Bataille, Ich Hab' Mich Redlich G'halten, Ich Weiss Nit, Branle, Da Trunken Sie, Ballade, Estampie (Northern France, Ca. 1200), Rota (England, Ca. 1200), Engelsk Dans (England, Ca. 1200), Loybere Risen, Trotto (Italy, Ca. 1300), Maria Muoter (Germany, 1349), O Rosa Bella, Quodlibet, Ich Sachz Eyns Mols (Glogauer Liederbuch, Ca. 1480), Ellend Du Hast Umbfangen Mich, Todos Los Bienes, Dindirin (Cancionero Musical De Palacio, Ca. 1500), Pase El Agoa (Cancionero Musical De Palacio, Ca. 1500)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joculatores Upsaliensis - Early Music At Wik (Analogue) (0796519950515) виниловая пластинка - стоимость товара 6630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...