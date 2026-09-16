Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) виниловая пластинка
«Antiphone Blues» — это произведение, не нуждающееся в представлении. Эта запись лейбла Proprius, популярный бестселлер с момента своего первого выпуска в 1975 году, заслуживает места в коллекциях любителей музыки и аудиофилов по всему миру благодаря исключительному качеству звука и новаторскому музыкальному содержанию. Сочетание саксофона и органа сегодня встречается все чаще и превратилось в довольно популярную нишевую комбинацию. В середине 1970-х годов сочетание церковного органа и саксофона считалось весьма экзотическим и смелым. «Antiphone Blues» Арне Домнеруса — одна из первых записей с таким составом инструментов. С самого начала она считалась звуковым чудом и является востребованной тестовой записью для преданных поклонников высококачественной аудиотехники. Спустя много лет альбом наконец-то снова доступен на виниле и, несомненно, порадует поклонников джаза всех мастей.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) виниловая пластинка