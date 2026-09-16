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Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) виниловая пластинка

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Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) - фото 2
Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) - фото 3
Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) - фото 4
Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arne Domnerus
Альбом (сингл)
Antiphone Blues
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) - фото 1
  • Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) - фото 2
  • Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) - фото 3
  • Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) - фото 4
  • Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 860 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733593
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) виниловая пластинка
6 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0634949463376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arne Domnerus
Альбом (сингл)
Antiphone Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Almighty God, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Antiphone Blues, Jag Vet En Dejlig Rosa, Traumerei, Come Sunday, Heaven, Entonigt Klingar Den Lilla Klockan, Den Signade Dag, Largo
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) виниловая пластинка

«Antiphone Blues» — это произведение, не нуждающееся в представлении. Эта запись лейбла Proprius, популярный бестселлер с момента своего первого выпуска в 1975 году, заслуживает места в коллекциях любителей музыки и аудиофилов по всему миру благодаря исключительному качеству звука и новаторскому музыкальному содержанию. Сочетание саксофона и органа сегодня встречается все чаще и превратилось в довольно популярную нишевую комбинацию. В середине 1970-х годов сочетание церковного органа и саксофона считалось весьма экзотическим и смелым. «Antiphone Blues» Арне Домнеруса — одна из первых записей с таким составом инструментов. С самого начала она считалась звуковым чудом и является востребованной тестовой записью для преданных поклонников высококачественной аудиотехники. Спустя много лет альбом наконец-то снова доступен на виниле и, несомненно, порадует поклонников джаза всех мастей.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[0634949463376]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arne Domnerus
Альбом (сингл)
Antiphone Blues
Жанр
Jazz
Трек-лист
Almighty God, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Antiphone Blues, Jag Vet En Dejlig Rosa, Traumerei, Come Sunday, Heaven, Entonigt Klingar Den Lilla Klockan, Den Signade Dag, Largo
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Antiphone Blues» — это произведение, не нуждающееся в представлении. Эта запись лейбла Proprius, популярный бестселлер с момента своего первого выпуска в 1975 году, заслуживает места в коллекциях любителей музыки и аудиофилов по всему миру благодаря исключительному качеству звука и новаторскому музыкальному содержанию. Сочетание саксофона и органа сегодня встречается все чаще и превратилось в довольно популярную нишевую комбинацию. В середине 1970-х годов сочетание церковного органа и саксофона считалось весьма экзотическим и смелым. «Antiphone Blues» Арне Домнеруса — одна из первых записей с таким составом инструментов. С самого начала она считалась звуковым чудом и является востребованной тестовой записью для преданных поклонников высококачественной аудиотехники. Спустя много лет альбом наконец-то снова доступен на виниле и, несомненно, порадует поклонников джаза всех мастей.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Arne Domnerus - Antiphone Blues (Analogue) (0634949463376) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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