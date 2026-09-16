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Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Blues In Orbit
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) - фото 1
  • Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) - фото 2
  • Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) - фото 3
  • Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733583
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088005619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Blues In Orbit
Жанр
Swing
Трек-лист
Three J's Blues, Smada, Pie Eye's Blues, Sweet And Pungent, C Jam Blues, In A Mellow Tone, Blues In Blueprint, The Swingers Get The Blues Too, The Swingers' Jump, Blues In Orbit, Villes Ville Is The Place, Man
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) виниловая пластинка

В споре о лучших альбомах Дюка Эллингтона "Blues In Orbit" можно обойти вниманием, но это, несомненно, настоящая жемчужина. Он содержит четырнадцать пьес, ни одна из которых не превышает 4:50 минут, и все они высокого уровня. В альбом включены не только хорошо известные композиции, такие как "In A Mellotone" или "C Jam Blues", но и редко звучащие жемчужины, такие как "Blues In Blueprint" и "Sweet and Pungent". Кроме того, запись сделана в стереофоническом режиме, а аранжировки превосходны. Среди исполнителей - верные последователи Эллингтона Джонни Ходжес, Рэй Нэнс, Гарри Карни и Джимми Гамильтон, а также менее известные Бути Вуд и Мэтью Ги. Особенно выделяется выступление Ходжеса, который берет на себя ведущую партию не только в медленных композициях "Brown Penny" и "Sentimental Lady", но и в бурной "Smada".

Отзывы о товаре Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088005619]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
Blues In Orbit
Жанр
Swing
Трек-лист
Three J's Blues, Smada, Pie Eye's Blues, Sweet And Pungent, C Jam Blues, In A Mellow Tone, Blues In Blueprint, The Swingers Get The Blues Too, The Swingers' Jump, Blues In Orbit, Villes Ville Is The Place, Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В споре о лучших альбомах Дюка Эллингтона "Blues In Orbit" можно обойти вниманием, но это, несомненно, настоящая жемчужина. Он содержит четырнадцать пьес, ни одна из которых не превышает 4:50 минут, и все они высокого уровня. В альбом включены не только хорошо известные композиции, такие как "In A Mellotone" или "C Jam Blues", но и редко звучащие жемчужины, такие как "Blues In Blueprint" и "Sweet and Pungent". Кроме того, запись сделана в стереофоническом режиме, а аранжировки превосходны. Среди исполнителей - верные последователи Эллингтона Джонни Ходжес, Рэй Нэнс, Гарри Карни и Джимми Гамильтон, а также менее известные Бути Вуд и Мэтью Ги. Особенно выделяется выступление Ходжеса, который берет на себя ведущую партию не только в медленных композициях "Brown Penny" и "Sentimental Lady", но и в бурной "Smada".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) виниловая пластинка - купить по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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