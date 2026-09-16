Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Duke Ellington - Blues In Orbit (Analogue) (0753088005619) виниловая пластинка
В споре о лучших альбомах Дюка Эллингтона "Blues In Orbit" можно обойти вниманием, но это, несомненно, настоящая жемчужина. Он содержит четырнадцать пьес, ни одна из которых не превышает 4:50 минут, и все они высокого уровня. В альбом включены не только хорошо известные композиции, такие как "In A Mellotone" или "C Jam Blues", но и редко звучащие жемчужины, такие как "Blues In Blueprint" и "Sweet and Pungent". Кроме того, запись сделана в стереофоническом режиме, а аранжировки превосходны. Среди исполнителей - верные последователи Эллингтона Джонни Ходжес, Рэй Нэнс, Гарри Карни и Джимми Гамильтон, а также менее известные Бути Вуд и Мэтью Ги. Особенно выделяется выступление Ходжеса, который берет на себя ведущую партию не только в медленных композициях "Brown Penny" и "Sentimental Lady", но и в бурной "Smada".
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