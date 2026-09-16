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Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) виниловая пластинка

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Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) - фото 1
Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) - фото 2
Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) - фото 3
Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
A Celebration Of Duke
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) - фото 1
  • Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) - фото 2
  • Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) - фото 3
  • Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733564
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088162015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
A Celebration Of Duke
Жанр
Jazz
Трек-лист
Quadrant (6)–Caravan, Clark Terry–Happy Go Lucky Local, Zoot Sims–Tonight I Shall Sleep, Sarah Vaughan–I Ain't Got Nothin But The Blues, Clark Terry–Come Sunday, Sarah Vaughan–Everything But You, Quadrant (6)–Take The ''A'' Train, Zoot Sims–Rockin' In Rhythm, Clark Terry–Echoes Of Harlem, Quadrant (6)–Main Stem
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quadrant (6)–Caravan, Clark Terry–Happy Go Lucky Local, Zoot Sims–Tonight I Shall Sleep, Sarah Vaughan–I Ain't Got Nothin But The Blues, Clark Terry–Come Sunday, Sarah Vaughan–Everything But You, Quadrant (6)–Take The ''A'' Train, Zoot Sims–Rockin' In Rhythm, Clark Terry–Echoes Of Harlem, Quadrant (6)–Main Stem



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088162015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sarah Vaughan
Альбом (сингл)
A Celebration Of Duke
Жанр
Jazz
Трек-лист
Quadrant (6)–Caravan, Clark Terry–Happy Go Lucky Local, Zoot Sims–Tonight I Shall Sleep, Sarah Vaughan–I Ain't Got Nothin But The Blues, Clark Terry–Come Sunday, Sarah Vaughan–Everything But You, Quadrant (6)–Take The ''A'' Train, Zoot Sims–Rockin' In Rhythm, Clark Terry–Echoes Of Harlem, Quadrant (6)–Main Stem
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Quadrant (6)–Caravan, Clark Terry–Happy Go Lucky Local, Zoot Sims–Tonight I Shall Sleep, Sarah Vaughan–I Ain't Got Nothin But The Blues, Clark Terry–Come Sunday, Sarah Vaughan–Everything But You, Quadrant (6)–Take The ''A'' Train, Zoot Sims–Rockin' In Rhythm, Clark Terry–Echoes Of Harlem, Quadrant (6)–Main Stem


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sarah Vaughan - A Celebration Of Duke (Analogue) (0753088162015) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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