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Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) виниловая пластинка

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Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) - фото 2
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Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Portraits Of Duke Ellington
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) - фото 1
  • Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) - фото 2
  • Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) - фото 3
  • Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Portraits Of Duke Ellington
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Satin Doll, I Let A Song Go Out Of My Heart, Sophisticated Lady, I Got It Bad (And That Ain't Good), In A Mellowtone, Solitude, Don't Get Around Much Anymore, Do Nothin' 'Till You Hear From Me, Caravan
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Satin Doll, I Let A Song Go Out Of My Heart, Sophisticated Lady, I Got It Bad (And That Ain't Good), In A Mellowtone, Solitude, Don't Get Around Much Anymore, Do Nothin' 'Till You Hear From Me, Caravan

Отзывы о товаре Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Portraits Of Duke Ellington
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Satin Doll, I Let A Song Go Out Of My Heart, Sophisticated Lady, I Got It Bad (And That Ain't Good), In A Mellowtone, Solitude, Don't Get Around Much Anymore, Do Nothin' 'Till You Hear From Me, Caravan
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Satin Doll, I Let A Song Go Out Of My Heart, Sophisticated Lady, I Got It Bad (And That Ain't Good), In A Mellowtone, Solitude, Don't Get Around Much Anymore, Do Nothin' 'Till You Hear From Me, Caravan
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) виниловая пластинка – стоимость товара 6510 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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