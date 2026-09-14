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Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) виниловая пластинка

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Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) - фото 1
Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) - фото 2
Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) - фото 3
Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Birth Of The Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) - фото 1
  • Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) - фото 2
  • Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) - фото 3
  • Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733556
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0198028166218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Birth Of The Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
On Green Dolphin Street, Fran-Dance, Stella By Starlight, Love For Sale
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: On Green Dolphin Street, Fran-Dance, Stella By Starlight, Love For Sale



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Birth Of The Blue (Analogue) (0198028166218) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0198028166218]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Birth Of The Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
On Green Dolphin Street, Fran-Dance, Stella By Starlight, Love For Sale
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: On Green Dolphin Street, Fran-Dance, Stella By Starlight, Love For Sale


Теги товара: Limited Edition
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