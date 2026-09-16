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Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 & 4 (Analogue) (8809300903743) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 & 4 (Analogue) (8809300903743) виниловая пластинка

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Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 &amp; 4 (Analogue) (8809300903743) - фото 1
Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 &amp; 4 (Analogue) (8809300903743) - фото 2
Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 &amp; 4 (Analogue) (8809300903743) - фото 3
Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 &amp; 4 (Analogue) (8809300903743) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy
Альбом (сингл)
Mozart: Violin Concertos Nos.3 & 4
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 &amp; 4 (Analogue) (8809300903743) - фото 1
  • Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 &amp; 4 (Analogue) (8809300903743) - фото 2
  • Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 &amp; 4 (Analogue) (8809300903743) - фото 3
  • Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 &amp; 4 (Analogue) (8809300903743) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733550
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 & 4 (Analogue) (8809300903743) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300903743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy
Альбом (сингл)
Mozart: Violin Concertos Nos.3 & 4
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro, Adagio, Rondeau. Allegro, Allegro, Andante Cantabile, Rondeau. Andante Grazioso
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 & 4 (Analogue) (8809300903743) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro, Adagio, Rondeau. Allegro, Allegro, Andante Cantabile, Rondeau. Andante Grazioso

Отзывы о товаре Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 & 4 (Analogue) (8809300903743) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300903743]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy
Альбом (сингл)
Mozart: Violin Concertos Nos.3 & 4
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro, Adagio, Rondeau. Allegro, Allegro, Andante Cantabile, Rondeau. Andante Grazioso
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro, Adagio, Rondeau. Allegro, Allegro, Andante Cantabile, Rondeau. Andante Grazioso
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johanna Martzy - Mozart: Violin Concertos Nos.3 & 4 (Analogue) (8809300903743) виниловая пластинка - купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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