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Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) виниловая пластинка

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Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) - фото 1
Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Viktoria Mullova
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Violin Concertos
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) - фото 1
  • Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733548
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Viktoria Mullova
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Violin Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Molto Appassionato, Andante, Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace, Allegro Molto, Andante, Allegro
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Molto Appassionato, Andante, Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace, Allegro Molto, Andante, Allegro

Отзывы о товаре Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161366]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Viktoria Mullova
Альбом (сингл)
Mendelssohn: Violin Concertos
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Molto Appassionato, Andante, Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace, Allegro Molto, Andante, Allegro
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Molto Appassionato, Andante, Allegretto Non Troppo - Allegro Molto Vivace, Allegro Molto, Andante, Allegro
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Viktoria Mullova - Mendelssohn: Violin Concertos (Analogue) (8808678161366) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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