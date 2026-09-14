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Maria Joao Pires - Chopin: The Nocturnes (Analogue) (8808678160284) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Maria Joao Pires - Chopin: The Nocturnes (Analogue) (8808678160284) виниловая пластинка

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Maria Joao Pires - Chopin: The Nocturnes (Analogue) (8808678160284) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maria Joao Pires
Альбом (сингл)
Chopin: The Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Joao Pires - Chopin: The Nocturnes (Analogue) (8808678160284) - фото 1
  • Maria Joao Pires - Chopin: The Nocturnes (Analogue) (8808678160284) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733546
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Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maria Joao Pires
Альбом (сингл)
Chopin: The Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 1 In B Flat Minor, Op. 9 No. 1: Larghetto, No. 2 In E Flat Major, Op. 9 No. 2: Andante, No. 3 In B Major, Op. 9 No. 3: Allegretto, No. 4 In F Major, Op. 15 No. 1: Andante Cantabile, No. 5 In F Sharp Major, Op. 15 No. 2: Larghetto, No. 6 In G Minor, Op. 15 No. 3: Lento, No. 7 In C Sharp Minor, Op. 27 No. 1: Larghetto, No. 8 In D Flat Major, Op. 27 No. 2: Lento Sostenuto, No. 9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto, No. 10 In A Flat Major, Op. 32 No. 2: Lento, No. 11 In G Minor, Op. 37 No
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Joao Pires - Chopin: The Nocturnes (Analogue) (8808678160284) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No. 1 In B Flat Minor, Op. 9 No. 1: Larghetto, No. 2 In E Flat Major, Op. 9 No. 2: Andante, No. 3 In B Major, Op. 9 No. 3: Allegretto, No. 4 In F Major, Op. 15 No. 1: Andante Cantabile, No. 5 In F Sharp Major, Op. 15 No. 2: Larghetto, No. 6 In G Minor, Op. 15 No. 3: Lento, No. 7 In C Sharp Minor, Op. 27 No. 1: Larghetto, No. 8 In D Flat Major, Op. 27 No. 2: Lento Sostenuto, No. 9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto, No. 10 In A Flat Major, Op. 32 No. 2: Lento, No. 11 In G Minor, Op. 37 No. 1: Andante Sostenuto, No. 12 In G Major, Op. 37 No. 2: Andantino, No. 13 In C Minor, Op. 48 No. 1: Lento, No. 14 In F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino, No. 15 In F Minor, Op. 55 No. 1: Andante, No. 16 In E Flat Major, Op. 55 No. 2: Lento Sostenuto, No. 17 In B Major, Op. 62 No. 1: Andante, No. 18 In E Major, Op. 62 No. 2: Lento, No. 19 In E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante, No. 20 In C Sharp Minor, Op. Post.: Lento Con Gran Espressione, No. 21 In C Minor, Op. Post.

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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678160284]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maria Joao Pires
Альбом (сингл)
Chopin: The Nocturnes
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
No. 1 In B Flat Minor, Op. 9 No. 1: Larghetto, No. 2 In E Flat Major, Op. 9 No. 2: Andante, No. 3 In B Major, Op. 9 No. 3: Allegretto, No. 4 In F Major, Op. 15 No. 1: Andante Cantabile, No. 5 In F Sharp Major, Op. 15 No. 2: Larghetto, No. 6 In G Minor, Op. 15 No. 3: Lento, No. 7 In C Sharp Minor, Op. 27 No. 1: Larghetto, No. 8 In D Flat Major, Op. 27 No. 2: Lento Sostenuto, No. 9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto, No. 10 In A Flat Major, Op. 32 No. 2: Lento, No. 11 In G Minor, Op. 37 No
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No. 1 In B Flat Minor, Op. 9 No. 1: Larghetto, No. 2 In E Flat Major, Op. 9 No. 2: Andante, No. 3 In B Major, Op. 9 No. 3: Allegretto, No. 4 In F Major, Op. 15 No. 1: Andante Cantabile, No. 5 In F Sharp Major, Op. 15 No. 2: Larghetto, No. 6 In G Minor, Op. 15 No. 3: Lento, No. 7 In C Sharp Minor, Op. 27 No. 1: Larghetto, No. 8 In D Flat Major, Op. 27 No. 2: Lento Sostenuto, No. 9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto, No. 10 In A Flat Major, Op. 32 No. 2: Lento, No. 11 In G Minor, Op. 37 No. 1: Andante Sostenuto, No. 12 In G Major, Op. 37 No. 2: Andantino, No. 13 In C Minor, Op. 48 No. 1: Lento, No. 14 In F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino, No. 15 In F Minor, Op. 55 No. 1: Andante, No. 16 In E Flat Major, Op. 55 No. 2: Lento Sostenuto, No. 17 In B Major, Op. 62 No. 1: Andante, No. 18 In E Major, Op. 62 No. 2: Lento, No. 19 In E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante, No. 20 In C Sharp Minor, Op. Post.: Lento Con Gran Espressione, No. 21 In C Minor, Op. Post.
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Maria Joao Pires - Chopin: The Nocturnes (Analogue) (8808678160284) виниловая пластинка - по цене 10260 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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