Top.Mail.Ru
Tune-Yards - I Can Feel You Creep Into My Private Life (0191400005211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tune-Yards - I Can Feel You Creep Into My Private Life (0191400005211) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tune-Yards - I Can Feel You Creep Into My Private Life (0191400005211)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
I Can Feel You Creep Into My Private Life
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733537
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tune-Yards - I Can Feel You Creep Into My Private Life (0191400005211) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400005211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
I Can Feel You Creep Into My Private Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heart Attack, Coast To Coast, ABC 123, Now As Then, Honesty, Colonizer, Look At Your Hands, Home, Hammer, Who Are You, Private Life, Free
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tune-Yards - I Can Feel You Creep Into My Private Life (0191400005211) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart Attack, Coast To Coast, ABC 123, Now As Then, Honesty, Colonizer, Look At Your Hands, Home, Hammer, Who Are You, Private Life, Free

Отзывы о товаре Tune-Yards - I Can Feel You Creep Into My Private Life (0191400005211) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400005211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Tune-Yards
Альбом (сингл)
I Can Feel You Creep Into My Private Life
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Heart Attack, Coast To Coast, ABC 123, Now As Then, Honesty, Colonizer, Look At Your Hands, Home, Hammer, Who Are You, Private Life, Free
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heart Attack, Coast To Coast, ABC 123, Now As Then, Honesty, Colonizer, Look At Your Hands, Home, Hammer, Who Are You, Private Life, Free
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tune-Yards - I Can Feel You Creep Into My Private Life (0191400005211) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...