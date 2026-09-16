Top.Mail.Ru
Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 1
Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 2
Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 3
Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 4
Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
The Childhood Of A Leader
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 1
  • Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 2
  • Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 3
  • Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 4
  • Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733536
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637362015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
The Childhood Of A Leader
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Orchestral Tuning Up, Opening, Dream Sequence, Village Walk, Run, Down The Stairs, Up The Stairs, The Letter, Versailles, Cutting Flowers, Boy, Mirror, Cars Arriving, Third Tantrum, Printing Press, On The Way To The Meeting, The Meeting, Post Meeting, Finale, New Dawn (Synth Layout For Cut Scene)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Orchestral Tuning Up, Opening, Dream Sequence, Village Walk, Run, Down The Stairs, Up The Stairs, The Letter, Versailles, Cutting Flowers, Boy, Mirror, Cars Arriving, Third Tantrum, Printing Press, On The Way To The Meeting, The Meeting, Post Meeting, Finale, New Dawn (Synth Layout For Cut Scene)

Отзывы о товаре Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637362015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
The Childhood Of A Leader
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Orchestral Tuning Up, Opening, Dream Sequence, Village Walk, Run, Down The Stairs, Up The Stairs, The Letter, Versailles, Cutting Flowers, Boy, Mirror, Cars Arriving, Third Tantrum, Printing Press, On The Way To The Meeting, The Meeting, Post Meeting, Finale, New Dawn (Synth Layout For Cut Scene)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Orchestral Tuning Up, Opening, Dream Sequence, Village Walk, Run, Down The Stairs, Up The Stairs, The Letter, Versailles, Cutting Flowers, Boy, Mirror, Cars Arriving, Third Tantrum, Printing Press, On The Way To The Meeting, The Meeting, Post Meeting, Finale, New Dawn (Synth Layout For Cut Scene)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...