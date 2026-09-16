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Pixies - Come On Pilgrim...It's Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pixies - Come On Pilgrim...It's Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) виниловая пластинка

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Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 1
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 2
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 3
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 4
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 5
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 6
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 7
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 8
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 9
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 10
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 11
Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Come On Pilgrim...It's Surfer Rosa
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 1
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 2
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 3
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 4
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 5
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 6
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 7
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 8
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 9
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 10
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 11
  • Pixies - Come On Pilgrim...It&#039;s Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pixies - Come On Pilgrim...It's Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400008410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Come On Pilgrim...It's Surfer Rosa
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Caribou, Vamos, Isla De Encanta, Ed Is Dead, The Holiday Song, Nimrod's Son, I've Been Tired, Levitate Me, Bone Machine, Break My Body, Something Against You, Broken Face, Gigantic, River Euphrates, Where Is My Mind?, Cactus, Tony's Theme, Oh My Golly!, Vamos, I'm Amazed, Brick Is Red, The Holiday Song, I'm Amazed, Rock A My Soul, Isla De Encanta, Caribou, Broken Face, Subbacultcha, Build High, Ed Is Dead, Nimrod's Son, Down To The Well, I've Been Tired, Boom Chicka Boom, Vamos, In Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pixies - Come On Pilgrim...It's Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Caribou, Vamos, Isla De Encanta, Ed Is Dead, The Holiday Song, Nimrod's Son, I've Been Tired, Levitate Me, Bone Machine, Break My Body, Something Against You, Broken Face, Gigantic, River Euphrates, Where Is My Mind?, Cactus, Tony's Theme, Oh My Golly!, Vamos, I'm Amazed, Brick Is Red, The Holiday Song, I'm Amazed, Rock A My Soul, Isla De Encanta, Caribou, Broken Face, Subbacultcha, Build High, Ed Is Dead, Nimrod's Son, Down To The Well, I've Been Tired, Boom Chicka Boom, Vamos, In Heaven

Отзывы о товаре Pixies - Come On Pilgrim...It's Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400008410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Come On Pilgrim...It's Surfer Rosa
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Caribou, Vamos, Isla De Encanta, Ed Is Dead, The Holiday Song, Nimrod's Son, I've Been Tired, Levitate Me, Bone Machine, Break My Body, Something Against You, Broken Face, Gigantic, River Euphrates, Where Is My Mind?, Cactus, Tony's Theme, Oh My Golly!, Vamos, I'm Amazed, Brick Is Red, The Holiday Song, I'm Amazed, Rock A My Soul, Isla De Encanta, Caribou, Broken Face, Subbacultcha, Build High, Ed Is Dead, Nimrod's Son, Down To The Well, I've Been Tired, Boom Chicka Boom, Vamos, In Heaven
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Caribou, Vamos, Isla De Encanta, Ed Is Dead, The Holiday Song, Nimrod's Son, I've Been Tired, Levitate Me, Bone Machine, Break My Body, Something Against You, Broken Face, Gigantic, River Euphrates, Where Is My Mind?, Cactus, Tony's Theme, Oh My Golly!, Vamos, I'm Amazed, Brick Is Red, The Holiday Song, I'm Amazed, Rock A My Soul, Isla De Encanta, Caribou, Broken Face, Subbacultcha, Build High, Ed Is Dead, Nimrod's Son, Down To The Well, I've Been Tired, Boom Chicka Boom, Vamos, In Heaven
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pixies - Come On Pilgrim...It's Surfer Rosa (coloured) (0191400008410) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6040 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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