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Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) виниловая пластинка

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Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 1
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 2
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 3
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 4
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 5
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 6
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 7
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 8
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
Fine Young Cannibals: Best Of
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 1
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 2
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 3
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 4
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 5
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 6
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 7
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 8
  • Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733525
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
Fine Young Cannibals: Best Of
Жанр
House
Трек-лист
Johnny Come Home, Blue, Suspicious Minds, Funny How Love Is, Ever Fallen In Love, She Drives Me Crazy, Good Thing, Don't Look Back, I'm Not The Man I Used To Be, I'm Not Satisfied, It's Ok (It's Alright), The Flame, Love For Sale, Wade In The Water, Motherless Child, Couldn't Care More, Tell Me What, Social Security, I'm Not The Man I Used To Be (Cook II Soul 7" Mix), She Drives Me Crazy (The Reflex Revision Edit), Blue (Version), I'm Not Satisfied (Prince Paul 7” Mix), Don't Look Back (Luke Mor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) виниловая пластинка

2 виниловых пластинки по 180 г черного цвета, разворотный конверт, 2 внутренних конверта с печатной символикой, рекламная наклейка. LP 1 содержит лучшие мировые хиты группы за десятилетие: 5 хитов, вошедших в британскую десятку лучших / 9 хитов, вошедших в британский топ-40 / 2 сингла, занявших первое место в американском чарте Billboard. LP 2 содержит другие синглы и хиты. 2 новых ремикса 2025 года (The Reflex и Luke Mornay). 2 неизданных ремикса из архива (Prince Paul (De La Soul), Frankie Knuckles). От их первого сингла «Jonny Come Home» (1985) до «The Flame» (1996) и многое другое. Новое оформление, новые аннотации, полностью ремастеринг

Отзывы о товаре Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255321]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fine Young Cannibals
Альбом (сингл)
Fine Young Cannibals: Best Of
Жанр
House
Трек-лист
Johnny Come Home, Blue, Suspicious Minds, Funny How Love Is, Ever Fallen In Love, She Drives Me Crazy, Good Thing, Don't Look Back, I'm Not The Man I Used To Be, I'm Not Satisfied, It's Ok (It's Alright), The Flame, Love For Sale, Wade In The Water, Motherless Child, Couldn't Care More, Tell Me What, Social Security, I'm Not The Man I Used To Be (Cook II Soul 7" Mix), She Drives Me Crazy (The Reflex Revision Edit), Blue (Version), I'm Not Satisfied (Prince Paul 7” Mix), Don't Look Back (Luke Mor
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
2 виниловых пластинки по 180 г черного цвета, разворотный конверт, 2 внутренних конверта с печатной символикой, рекламная наклейка. LP 1 содержит лучшие мировые хиты группы за десятилетие: 5 хитов, вошедших в британскую десятку лучших / 9 хитов, вошедших в британский топ-40 / 2 сингла, занявших первое место в американском чарте Billboard. LP 2 содержит другие синглы и хиты. 2 новых ремикса 2025 года (The Reflex и Luke Mornay). 2 неизданных ремикса из архива (Prince Paul (De La Soul), Frankie Knuckles). От их первого сингла «Jonny Come Home» (1985) до «The Flame» (1996) и многое другое. Новое оформление, новые аннотации, полностью ремастеринг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fine Young Cannibals - Fine Young Cannibals: Best Of (5061017255321) виниловая пластинка - стоимость товара 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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