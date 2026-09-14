The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Durutti Column - The Return Of The Durutti Column (5061017255765) виниловая пластинка
Наряду с Joy Division, The Durutti Column были одними из первых артистов, чьи альбомы выпускались на Factory Records. Их дебютный альбом, спродюсированный Мартином Ханнеттом, продемонстрировал виртуозную игру на гитаре Вини Рейли, насыщенную реверберацией и включающую ранние эксперименты с синтезаторами. Это был первый альбом пятидесятилетней карьеры, в ходе которой группа The Durutti Column незаметно поднялась на вершину музыкальной сцены Манчестера и за его пределами, став одной из самых влиятельных групп на музыкальной сцене города. В честь 45-летия альбома лейбл London Records выпускает переиздание. Аудиозапись сделана с оригинальных лент и прошла ремастеринг; виниловые записи сделаны на половинной скорости.
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