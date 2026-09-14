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Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) виниловая пластинка

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Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) - фото 2
Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orbital
Альбом (сингл)
Orbital
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) - фото 1
  • Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) - фото 2
  • Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733523
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Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orbital
Альбом (сингл)
Orbital
Жанр
House
Трек-лист
Time Becomes, Planet of the Shapes, Lush 3-1, Lush 3-2, Impact (The Earth Is Burning), Remind, Walk Now…, Monday, Halcyon + On + On, Input Out
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) виниловая пластинка

Orbital 2 (The Brown Album) — второй студийный альбом английского дуэта электронной музыки Orbital, выпущенный в 1993 году. Как и дебютный альбом дуэта, альбом официально не имел названия. Издание на виниле Второй альбом Orbital (известный как "Brown Album", в США он официально назывался "Orbital 2") был выпущен в мае 1993 года и достиг 28-го места в британских чартах альбомов. Два трека здесь абсолютно выделяются: во-первых, «Lush 3», гипнотический трансовый номер с чудесной мелодией флейты и абсолютно зажигательным грувом, а затем, конечно, «Halcyon», где голос Кирсти Хокшоу переносит вас прямо на «небеса». Обязательно для всех поклонников Orbital и хорошая возможность для всех остальных познакомиться с интеллигентной андеграундной танцевальной музыкой. Этот альбом включён в справочник "1001 Albums You Must Hear Before You Die", вместе с альбомом Orbital 1994 года Snivilisation.

Отзывы о товаре Orbital - Orbital (Brown Album) (Half Speed) (5061017255635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Orbital
Альбом (сингл)
Orbital
Жанр
House
Трек-лист
Time Becomes, Planet of the Shapes, Lush 3-1, Lush 3-2, Impact (The Earth Is Burning), Remind, Walk Now…, Monday, Halcyon + On + On, Input Out
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Orbital 2 (The Brown Album) — второй студийный альбом английского дуэта электронной музыки Orbital, выпущенный в 1993 году. Как и дебютный альбом дуэта, альбом официально не имел названия. Издание на виниле Второй альбом Orbital (известный как "Brown Album", в США он официально назывался "Orbital 2") был выпущен в мае 1993 года и достиг 28-го места в британских чартах альбомов. Два трека здесь абсолютно выделяются: во-первых, «Lush 3», гипнотический трансовый номер с чудесной мелодией флейты и абсолютно зажигательным грувом, а затем, конечно, «Halcyon», где голос Кирсти Хокшоу переносит вас прямо на «небеса». Обязательно для всех поклонников Orbital и хорошая возможность для всех остальных познакомиться с интеллигентной андеграундной танцевальной музыкой. Этот альбом включён в справочник "1001 Albums You Must Hear Before You Die", вместе с альбомом Orbital 1994 года Snivilisation.
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