Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
The Factory Singles: Best Of
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
желтый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб.
В наличии
Код товара: 733522
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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
The Factory Singles: Best Of
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Delightful, Freaky Dancin' (7" Edit), Tart Tart, 24 Hour Party People (Radio Edit), Wrote for Luck (7" Edit), Lazyitis - One Armed Boxer, Hallelujah (Oakenfold 7” Edit), Step On (7" Edit), Kinky Afro (Radio Edit), Loose Fit (Radio Edit), Judge Fudge (7" Edit), Stinkin' Thinkin' (Hague 7" Edit), Sunshine & Love (7" Edit), Angel (Edit), Hallelujah (Club Mix), Step On (Twistin' My Melon Mix), W.F.L. (Think About The Future Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) виниловая пластинка
The Factory Singles — издание к 40-летию одной из самых культовых и определивших эпоху британских групп, Happy Mondays. Этот полностью ремастерированный сборник включает в себя знаковые синглы 1985–1992 годов, передающие неистощимую энергию, новаторство и бесстрашный творческий потенциал группы. Лимитированное издание на цветном виниле От андеграундных клубных гимнов до кроссоверных хитов — каждый из 17 треков демонстрирует уникальное сочетание жизненных позиций, электронных экспериментов и танцевальных ритмов. Эти синглы не только определили целую эпоху, но и заложили основы для последующих альтернативной танцевальной и инди-сцен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5061017255956]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Happy Mondays
Альбом (сингл)
The Factory Singles: Best Of
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Delightful, Freaky Dancin' (7" Edit), Tart Tart, 24 Hour Party People (Radio Edit), Wrote for Luck (7" Edit), Lazyitis - One Armed Boxer, Hallelujah (Oakenfold 7” Edit), Step On (7" Edit), Kinky Afro (Radio Edit), Loose Fit (Radio Edit), Judge Fudge (7" Edit), Stinkin' Thinkin' (Hague 7" Edit), Sunshine & Love (7" Edit), Angel (Edit), Hallelujah (Club Mix), Step On (Twistin' My Melon Mix), W.F.L. (Think About The Future Mix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
The Factory Singles — издание к 40-летию одной из самых культовых и определивших эпоху британских групп, Happy Mondays. Этот полностью ремастерированный сборник включает в себя знаковые синглы 1985–1992 годов, передающие неистощимую энергию, новаторство и бесстрашный творческий потенциал группы. Лимитированное издание на цветном виниле От андеграундных клубных гимнов до кроссоверных хитов — каждый из 17 треков демонстрирует уникальное сочетание жизненных позиций, электронных экспериментов и танцевальных ритмов. Эти синглы не только определили целую эпоху, но и заложили основы для последующих альтернативной танцевальной и инди-сцен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Happy Mondays - The Factory Singles: Best Of (coloured) (5061017255956) виниловая пластинка - стоимость товара 5090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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