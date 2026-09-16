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Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) виниловая пластинка

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Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) - фото 1
Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) - фото 2
Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) - фото 3
Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Envy Of None
Альбом (сингл)
Stygian Waves
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) - фото 1
  • Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) - фото 2
  • Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) - фото 3
  • Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733519
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644823713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Envy Of None
Альбом (сингл)
Stygian Waves
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Not Dead Yet, The Story, Under The Stars, Thrill Of The Chase, Handle With Care, That Was Then, Raindrops, New Trip, Clouds, The End, Stij(?)?n W?vz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) виниловая пластинка

Альбом «Stygian Waves» продолжает традиции безупречного мастерства музыкантов и выдающегося авторского таланта, продемонстрированные в дебютном альбоме Envy Of None 2022 года с тем же названием. В этом новом релизе канадско-американская супергруппа исследует новые звуковые ландшафты – от альтернативного попа и индастриал-рока до синтвейва и хард-рока. Записанный преимущественно в Торонто в 2024 году и полностью спродюсированный самими участниками, «Stygian Waves» является кульминацией индивидуального музыкального видения каждого из них, сочетая завораживающие мелодии, игривые риффы и богатые электронные текстуры в захватывающее и уникальное звучание.

Отзывы о товаре Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644823713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Envy Of None
Альбом (сингл)
Stygian Waves
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Not Dead Yet, The Story, Under The Stars, Thrill Of The Chase, Handle With Care, That Was Then, Raindrops, New Trip, Clouds, The End, Stij(?)?n W?vz
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом «Stygian Waves» продолжает традиции безупречного мастерства музыкантов и выдающегося авторского таланта, продемонстрированные в дебютном альбоме Envy Of None 2022 года с тем же названием. В этом новом релизе канадско-американская супергруппа исследует новые звуковые ландшафты – от альтернативного попа и индастриал-рока до синтвейва и хард-рока. Записанный преимущественно в Торонто в 2024 году и полностью спродюсированный самими участниками, «Stygian Waves» является кульминацией индивидуального музыкального видения каждого из них, сочетая завораживающие мелодии, игривые риффы и богатые электронные текстуры в захватывающее и уникальное звучание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Envy Of None - Stygian Waves (Half Speed) (0802644823713) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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