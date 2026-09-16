Top.Mail.Ru
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 1
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 2
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 3
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 4
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 5
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 6
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 7
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 8
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 9
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 1
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 2
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 3
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 4
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 5
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 6
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 7
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 8
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 9
  • Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733518
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644820033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Stratosfear, Betrayal Sorcerer Theme, Raum, Love On A Real Train, Choronzon, Portico, Ricochet Piano Intro, Ricochet, White Eagle, Phaedra, Kiew Mission Pt.01, Kiew Mission Pt.02, Cloudburst Flight, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 01, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 02, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 03, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 04, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 05, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 06
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stratosfear, Betrayal Sorcerer Theme, Raum, Love On A Real Train, Choronzon, Portico, Ricochet Piano Intro, Ricochet, White Eagle, Phaedra, Kiew Mission Pt.01, Kiew Mission Pt.02, Cloudburst Flight, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 01, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 02, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 03, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 04, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 05, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 06

Отзывы о товаре Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644820033]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Stratosfear, Betrayal Sorcerer Theme, Raum, Love On A Real Train, Choronzon, Portico, Ricochet Piano Intro, Ricochet, White Eagle, Phaedra, Kiew Mission Pt.01, Kiew Mission Pt.02, Cloudburst Flight, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 01, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 02, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 03, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 04, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 05, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 06
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stratosfear, Betrayal Sorcerer Theme, Raum, Love On A Real Train, Choronzon, Portico, Ricochet Piano Intro, Ricochet, White Eagle, Phaedra, Kiew Mission Pt.01, Kiew Mission Pt.02, Cloudburst Flight, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 01, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 02, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 03, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 04, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 05, Coventry Cathedral 22 Session Pt. 06
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tangerine Dream - From Virgin To Quantum Years: Coventry Cathedral 22 (0802644820033) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8400 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...