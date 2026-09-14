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Bobby Bradford - "Freddie Ain't Ready" (Analogue) (0680270758148) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bobby Bradford - "Freddie Ain't Ready" (Analogue) (0680270758148) виниловая пластинка

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Bobby Bradford - &quot;Freddie Ain&#039;t Ready&quot; (Analogue) (0680270758148) - фото 1
Bobby Bradford - &quot;Freddie Ain&#039;t Ready&quot; (Analogue) (0680270758148) - фото 2
Bobby Bradford - &quot;Freddie Ain&#039;t Ready&quot; (Analogue) (0680270758148) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Bradford
Альбом (сингл)
"Freddie Ain't Ready"
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Bradford - &quot;Freddie Ain&#039;t Ready&quot; (Analogue) (0680270758148) - фото 1
  • Bobby Bradford - &quot;Freddie Ain&#039;t Ready&quot; (Analogue) (0680270758148) - фото 2
  • Bobby Bradford - &quot;Freddie Ain&#039;t Ready&quot; (Analogue) (0680270758148) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733512
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Характеристики

Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention
Barcode
[0680270758148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Bradford
Альбом (сингл)
"Freddie Ain't Ready"
Жанр
Fusion
Трек-лист
Freddie Ain't Ready, At Night, Funza Demands That You Choose, Cutting Through the Necropolis, Camp Meetin', Traiteuse's Phalanges, First Contact
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Bradford - "Freddie Ain't Ready" (Analogue) (0680270758148) виниловая пластинка

Лейбл Intervention Records рад объявить о своем первом джазовом релизе: «Freddie Ain't Ready» Бобби Брэдфорда и его группы CuZns. «Фредди» — это история об идентичности. Это история об открытии, развитии и принятии себя таким, какой ты есть. Это акт, который заставляет нас задуматься, действительно ли мы те, кем себя считали, и что это значит для нас. Освобождает ли нас проблеск истины? Композиция "Freddie" была записана вживую и в аналоговом формате на двух дорожках в легендарной студии EastWest Studios (ранее Western) в Голливуде Стивом Дженевиком и Джо Харли. Использовались изготовленные на заказ усилители Flux Magnetics без какой-либо обработки, лимитирования или компрессии — просто максимально возможное разрешение, чтобы перенести живой звук к вам домой.

Отзывы о товаре Bobby Bradford - "Freddie Ain't Ready" (Analogue) (0680270758148) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intervention
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intervention
Barcode
[0680270758148]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bobby Bradford
Альбом (сингл)
"Freddie Ain't Ready"
Жанр
Fusion
Трек-лист
Freddie Ain't Ready, At Night, Funza Demands That You Choose, Cutting Through the Necropolis, Camp Meetin', Traiteuse's Phalanges, First Contact
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лейбл Intervention Records рад объявить о своем первом джазовом релизе: «Freddie Ain't Ready» Бобби Брэдфорда и его группы CuZns. «Фредди» — это история об идентичности. Это история об открытии, развитии и принятии себя таким, какой ты есть. Это акт, который заставляет нас задуматься, действительно ли мы те, кем себя считали, и что это значит для нас. Освобождает ли нас проблеск истины? Композиция "Freddie" была записана вживую и в аналоговом формате на двух дорожках в легендарной студии EastWest Studios (ранее Western) в Голливуде Стивом Дженевиком и Джо Харли. Использовались изготовленные на заказ усилители Flux Magnetics без какой-либо обработки, лимитирования или компрессии — просто максимально возможное разрешение, чтобы перенести живой звук к вам домой.
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Отзывы


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