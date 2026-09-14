Bobby Bradford - "Freddie Ain't Ready" (Analogue) (0680270758148) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bobby Bradford - "Freddie Ain't Ready" (Analogue) (0680270758148) виниловая пластинка
Лейбл Intervention Records рад объявить о своем первом джазовом релизе: «Freddie Ain't Ready» Бобби Брэдфорда и его группы CuZns. «Фредди» — это история об идентичности. Это история об открытии, развитии и принятии себя таким, какой ты есть. Это акт, который заставляет нас задуматься, действительно ли мы те, кем себя считали, и что это значит для нас. Освобождает ли нас проблеск истины? Композиция "Freddie" была записана вживую и в аналоговом формате на двух дорожках в легендарной студии EastWest Studios (ранее Western) в Голливуде Стивом Дженевиком и Джо Харли. Использовались изготовленные на заказ усилители Flux Magnetics без какой-либо обработки, лимитирования или компрессии — просто максимально возможное разрешение, чтобы перенести живой звук к вам домой.
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