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Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Passion For Music
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) - фото 1
  • Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) - фото 2
  • Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733504
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787781718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Passion For Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
Listen - Christone "Kingfish" Ingram (feat. Keb`Mo`), Money - Indra Rios-Moore, You made it hard for me - Nes, On my Way - Katie Henry, Blown away - Sivert Hoyem, Love in Vain - Malia, Not enough - Gina ?t?, Hurry Hurry - Hans Theessink & Big Daddy Wilson, Late Jim?s Lament - James Elkington, Gatekeeper - Faur? Quartett, Bubbles - Yosi Horikawa, On the Fence - Tokunbo, St. James Infirmary - Baba Blues, Johann Sebastian Bach - Concerto in C Minor BWV 981, Op. 1 No. 3 - Grave
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Listen - Christone "Kingfish" Ingram (feat. Keb`Mo`), Money - Indra Rios-Moore, You made it hard for me - Nes, On my Way - Katie Henry, Blown away - Sivert Hoyem, Love in Vain - Malia, Not enough - Gina ?t?, Hurry Hurry - Hans Theessink & Big Daddy Wilson, Late Jim?s Lament - James Elkington, Gatekeeper - Faur? Quartett, Bubbles - Yosi Horikawa, On the Fence - Tokunbo, St. James Infirmary - Baba Blues, Johann Sebastian Bach - Concerto in C Minor BWV 981, Op. 1 No. 3 - Grave

Отзывы о товаре Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787781718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Passion For Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
Listen - Christone "Kingfish" Ingram (feat. Keb`Mo`), Money - Indra Rios-Moore, You made it hard for me - Nes, On my Way - Katie Henry, Blown away - Sivert Hoyem, Love in Vain - Malia, Not enough - Gina ?t?, Hurry Hurry - Hans Theessink & Big Daddy Wilson, Late Jim?s Lament - James Elkington, Gatekeeper - Faur? Quartett, Bubbles - Yosi Horikawa, On the Fence - Tokunbo, St. James Infirmary - Baba Blues, Johann Sebastian Bach - Concerto in C Minor BWV 981, Op. 1 No. 3 - Grave
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Listen - Christone "Kingfish" Ingram (feat. Keb`Mo`), Money - Indra Rios-Moore, You made it hard for me - Nes, On my Way - Katie Henry, Blown away - Sivert Hoyem, Love in Vain - Malia, Not enough - Gina ?t?, Hurry Hurry - Hans Theessink & Big Daddy Wilson, Late Jim?s Lament - James Elkington, Gatekeeper - Faur? Quartett, Bubbles - Yosi Horikawa, On the Fence - Tokunbo, St. James Infirmary - Baba Blues, Johann Sebastian Bach - Concerto in C Minor BWV 981, Op. 1 No. 3 - Grave
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Доставка
Отзывы


Various Artists - Passion For Music (Audiophile Edition) (0707787781718) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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