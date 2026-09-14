Various Artists - Great Guitar Tunes (Audiophile Edition) (0707787750417) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Guitar Tunes
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733503
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Guitar Tunes
Жанр
Кантри
Трек-лист
Toscho–Dinner At Woolfie's, Peter White–If Ever, Al Di Meola–Tao, Larry Carlton & Tak Matsumoto–Hotalu, Friedemann–Ein Samer Kauboj, Philip Catherine–L' Eternel Desire, Michael Schenker–El Grande, Angel Romero (2)–Romance, Walter Trout–Marie's Mood, Alex Conti–Bei Mir Bist Du Sch?n, Hans Theessink–Blue Seagull, Lou Pallo Feat. Frank Vignola–Avalon, Blues Company–Albatross, Robben Ford–Indianola, Telecats–Nelly
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 04
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Great Guitar Tunes (Audiophile Edition) (0707787750417) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Toscho–Dinner At Woolfie's, Peter White–If Ever, Al Di Meola–Tao, Larry Carlton & Tak Matsumoto–Hotalu, Friedemann–Ein Samer Kauboj, Philip Catherine–L' Eternel Desire, Michael Schenker–El Grande, Angel Romero (2)–Romance, Walter Trout–Marie's Mood, Alex Conti–Bei Mir Bist Du Sch?n, Hans Theessink–Blue Seagull, Lou Pallo Feat. Frank Vignola–Avalon, Blues Company–Albatross, Robben Ford–Indianola, Telecats–Nelly
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитМарина Капуро - Тальяночка (Песни На Стихи Сергея Есенина) (4660...
-
В наличииЦена 5 930 руб.1483 руб. в СплитNorah Jones - I Dream Of Christmas (DELUXE) (0602438402250) вин...
-
В наличииЦена 5 950 руб.1488 руб. в СплитThe Wrens - Secaucus (coloured) (0888072227118) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитScorpions, Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (0...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитMichael Buble - The Best Of Buble (0093624839392) виниловая пла...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитMylene Farmer - Plus Grandir Best Of 1986-1996 (0600753941614) в...
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитЛегенды Русского Рока - Кино (4640001404894) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 030 руб.1508 руб. в СплитСерёга - 1.000.000$ Самая Большая Порция (Coloured) (44000110003...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитMeghan Trainor - Title (0198028419413) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитFranсoise Hardy - Canta Per Voi In Italiano (0198029087017) вини...
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитThe Clash - Hits Back (0198029470611) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 6 040 руб.1510 руб. в СплитJamiroquai - High Times - Tour Edition (Marbled Steel) (01980299...
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Great Guitar Tunes
Жанр
Кантри
Трек-лист
Toscho–Dinner At Woolfie's, Peter White–If Ever, Al Di Meola–Tao, Larry Carlton & Tak Matsumoto–Hotalu, Friedemann–Ein Samer Kauboj, Philip Catherine–L' Eternel Desire, Michael Schenker–El Grande, Angel Romero (2)–Romance, Walter Trout–Marie's Mood, Alex Conti–Bei Mir Bist Du Sch?n, Hans Theessink–Blue Seagull, Lou Pallo Feat. Frank Vignola–Avalon, Blues Company–Albatross, Robben Ford–Indianola, Telecats–Nelly
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 04
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Toscho–Dinner At Woolfie's, Peter White–If Ever, Al Di Meola–Tao, Larry Carlton & Tak Matsumoto–Hotalu, Friedemann–Ein Samer Kauboj, Philip Catherine–L' Eternel Desire, Michael Schenker–El Grande, Angel Romero (2)–Romance, Walter Trout–Marie's Mood, Alex Conti–Bei Mir Bist Du Sch?n, Hans Theessink–Blue Seagull, Lou Pallo Feat. Frank Vignola–Avalon, Blues Company–Albatross, Robben Ford–Indianola, Telecats–Nelly
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Great Guitar Tunes (Audiophile Edition) (0707787750417) виниловая пластинка - стоимость товара 6240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Various Artists - Great Guitar Tunes (Audiophile Edition) (0707787750417) виниловая пластинка