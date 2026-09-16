Various Artists - Reference Sound Edition: Great Cover Versions (Audiophile Edition) (0707787750318) виниловая пластинка

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Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chris Farlowe And The Thunderbirds*–All The Way Lover, Friend 'N Fellow–Here Comes The Rain Again, Sophie B. Hawkins–Damn I Wish I Was Your Lover (Acoustic), Chris Thompson–Davy's On The Road Again, Leela James–It Hurts Me So Much, Gary John Barden*–When A Blind Man Cries, Caroline Hering*–True Colors, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Just The One, John Gorka–Just Like A Woman, Lucy Kaplansky–Ring Of Fire, Crocked Still–We Can Work It Out, Gilkyson* - Gorka* - Kaplansky*–I Am A Child, Alexandra Naumann–Bad Moon Rising, Kris Delmhorst–Magic, Hans Theessink–Sympathy For The Devil, Meena*–I Was Made For Loving You

Chris Farlowe And The Thunderbirds*–All The Way Lover, Friend 'N Fellow–Here Comes The Rain Again, Sophie B. Hawkins–Damn I Wish I Was Your Lover (Acoustic), Chris Thompson–Davy's On The Road Again, Leela James–It Hurts Me So Much, Gary John Barden*–When A Blind Man Cries, Caroline Hering*–True Colors, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Just The One, John Gorka–Just Like A Woman, Lucy Kaplansky–Ring Of Fire, Crocked Still–We Can Work It Out, Gilkyson* - Gorka* - Kaplansky*–I Am A Child, Alexandra

Chris Farlowe And The Thunderbirds*–All The Way Lover, Friend 'N Fellow–Here Comes The Rain Again, Sophie B. Hawkins–Damn I Wish I Was Your Lover (Acoustic), Chris Thompson–Davy's On The Road Again, Leela James–It Hurts Me So Much, Gary John Barden*–When A Blind Man Cries, Caroline Hering*–True Colors, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Just The One, John Gorka–Just Like A Woman, Lucy Kaplansky–Ring Of Fire, Crocked Still–We Can Work It Out, Gilkyson* - Gorka* - Kaplansky*–I Am A Child, Alexandra

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chris Farlowe And The Thunderbirds*–All The Way Lover, Friend 'N Fellow–Here Comes The Rain Again, Sophie B. Hawkins–Damn I Wish I Was Your Lover (Acoustic), Chris Thompson–Davy's On The Road Again, Leela James–It Hurts Me So Much, Gary John Barden*–When A Blind Man Cries, Caroline Hering*–True Colors, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Just The One, John Gorka–Just Like A Woman, Lucy Kaplansky–Ring Of Fire, Crocked Still–We Can Work It Out, Gilkyson* - Gorka* - Kaplansky*–I Am A Child, Alexandra Naumann–Bad Moon Rising, Kris Delmhorst–Magic, Hans Theessink–Sympathy For The Devil, Meena*–I Was Made For Loving You

Chris Farlowe And The Thunderbirds*–All The Way Lover, Friend 'N Fellow–Here Comes The Rain Again, Sophie B. Hawkins–Damn I Wish I Was Your Lover (Acoustic), Chris Thompson–Davy's On The Road Again, Leela James–It Hurts Me So Much, Gary John Barden*–When A Blind Man Cries, Caroline Hering*–True Colors, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Just The One, John Gorka–Just Like A Woman, Lucy Kaplansky–Ring Of Fire, Crocked Still–We Can Work It Out, Gilkyson* - Gorka* - Kaplansky*–I Am A Child, Alexandra

Various Artists - Reference Sound Edition: Great Cover Versions (Audiophile Edition) (0707787750318) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.