Various Artists - Reference Sound Edition: Great Cover Versions (Audiophile Edition) (0707787750318) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Cover Versions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 733502
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Загружаем...
6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Cover Versions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chris Farlowe And The Thunderbirds*–All The Way Lover, Friend 'N Fellow–Here Comes The Rain Again, Sophie B. Hawkins–Damn I Wish I Was Your Lover (Acoustic), Chris Thompson–Davy's On The Road Again, Leela James–It Hurts Me So Much, Gary John Barden*–When A Blind Man Cries, Caroline Hering*–True Colors, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Just The One, John Gorka–Just Like A Woman, Lucy Kaplansky–Ring Of Fire, Crocked Still–We Can Work It Out, Gilkyson* - Gorka* - Kaplansky*–I Am A Child, Alexandra
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 03
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Reference Sound Edition: Great Cover Versions (Audiophile Edition) (0707787750318) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chris Farlowe And The Thunderbirds*–All The Way Lover, Friend 'N Fellow–Here Comes The Rain Again, Sophie B. Hawkins–Damn I Wish I Was Your Lover (Acoustic), Chris Thompson–Davy's On The Road Again, Leela James–It Hurts Me So Much, Gary John Barden*–When A Blind Man Cries, Caroline Hering*–True Colors, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Just The One, John Gorka–Just Like A Woman, Lucy Kaplansky–Ring Of Fire, Crocked Still–We Can Work It Out, Gilkyson* - Gorka* - Kaplansky*–I Am A Child, Alexandra Naumann–Bad Moon Rising, Kris Delmhorst–Magic, Hans Theessink–Sympathy For The Devil, Meena*–I Was Made For Loving You
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Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750318]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Cover Versions
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Chris Farlowe And The Thunderbirds*–All The Way Lover, Friend 'N Fellow–Here Comes The Rain Again, Sophie B. Hawkins–Damn I Wish I Was Your Lover (Acoustic), Chris Thompson–Davy's On The Road Again, Leela James–It Hurts Me So Much, Gary John Barden*–When A Blind Man Cries, Caroline Hering*–True Colors, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Just The One, John Gorka–Just Like A Woman, Lucy Kaplansky–Ring Of Fire, Crocked Still–We Can Work It Out, Gilkyson* - Gorka* - Kaplansky*–I Am A Child, Alexandra
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 03
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Chris Farlowe And The Thunderbirds*–All The Way Lover, Friend 'N Fellow–Here Comes The Rain Again, Sophie B. Hawkins–Damn I Wish I Was Your Lover (Acoustic), Chris Thompson–Davy's On The Road Again, Leela James–It Hurts Me So Much, Gary John Barden*–When A Blind Man Cries, Caroline Hering*–True Colors, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Just The One, John Gorka–Just Like A Woman, Lucy Kaplansky–Ring Of Fire, Crocked Still–We Can Work It Out, Gilkyson* - Gorka* - Kaplansky*–I Am A Child, Alexandra Naumann–Bad Moon Rising, Kris Delmhorst–Magic, Hans Theessink–Sympathy For The Devil, Meena*–I Was Made For Loving You
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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Cover Versions (Audiophile Edition) (0707787750318) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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