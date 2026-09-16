Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Men Of Song
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
В наличии
Код товара: 733501
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6 040 руб.
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Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Men Of Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Blues Company*–The Blues Been Good To Me, Ray Bonneville–Sabine River, Anthony Gomes–Blue Bird, Tom Freund–Copper Moon, JJ Grey & Mofro–Beautyful World, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Take A Chance On Me, Guy Davis (3)–Sweetheart Like You, Colin Linden–Between The Darkness And The Light Of Day, Chip Taylor & The New Ukrainians–Nothin' (I Suppose), Jimmy LaFave–This Land, Cliff Eberhardt–The High Above And The Down Below, Otis Taylor–Peggy Lee, Jorma Kaukonen–Heart Temporary, MSG*–Summerday
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 07
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blues Company*–The Blues Been Good To Me, Ray Bonneville–Sabine River, Anthony Gomes–Blue Bird, Tom Freund–Copper Moon, JJ Grey & Mofro–Beautyful World, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Take A Chance On Me, Guy Davis (3)–Sweetheart Like You, Colin Linden–Between The Darkness And The Light Of Day, Chip Taylor & The New Ukrainians–Nothin' (I Suppose), Jimmy LaFave–This Land, Cliff Eberhardt–The High Above And The Down Below, Otis Taylor–Peggy Lee, Jorma Kaukonen–Heart Temporary, MSG*–Summerdays, Raul Mid?n–Keep Holding On, Eugene Ruffolo–Holding On To Faith
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Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750714]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Men Of Song
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Blues Company*–The Blues Been Good To Me, Ray Bonneville–Sabine River, Anthony Gomes–Blue Bird, Tom Freund–Copper Moon, JJ Grey & Mofro–Beautyful World, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Take A Chance On Me, Guy Davis (3)–Sweetheart Like You, Colin Linden–Between The Darkness And The Light Of Day, Chip Taylor & The New Ukrainians–Nothin' (I Suppose), Jimmy LaFave–This Land, Cliff Eberhardt–The High Above And The Down Below, Otis Taylor–Peggy Lee, Jorma Kaukonen–Heart Temporary, MSG*–Summerday
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 07
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Blues Company*–The Blues Been Good To Me, Ray Bonneville–Sabine River, Anthony Gomes–Blue Bird, Tom Freund–Copper Moon, JJ Grey & Mofro–Beautyful World, Jackie Payne Steve Edmonson Band–Take A Chance On Me, Guy Davis (3)–Sweetheart Like You, Colin Linden–Between The Darkness And The Light Of Day, Chip Taylor & The New Ukrainians–Nothin' (I Suppose), Jimmy LaFave–This Land, Cliff Eberhardt–The High Above And The Down Below, Otis Taylor–Peggy Lee, Jorma Kaukonen–Heart Temporary, MSG*–Summerdays, Raul Mid?n–Keep Holding On, Eugene Ruffolo–Holding On To Faith
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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Men Of Song (Audiophile Edition) (0707787750714) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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