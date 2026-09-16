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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) виниловая пластинка

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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 1
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 2
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 3
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 4
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 5
Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 1
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 2
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 3
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 4
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 5
  • Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 
Начислим 214 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733500
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) виниловая пластинка
6 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2
Жанр
Кантри
Трек-лист
Naomi Sommers–Hypnotizing, Greg Brown (3)–Blue Car, Lisa Doby–Hold On, Jenni Muldaur–There's Another Place I Can't Go, Friend 'N Fellow–Clocks, Hank Shizzoe–Handmade Love, Meg Hutchinson–I'd Like To Know, Tracy Bonham–Big Red Heart, Raya Yarbrough–Lord Knows I Would, Jenee Halstead–Deep Dark Sea, Eric Lindell–Mind Your Business, Kendel Carson–Lady K, Jeffrey Foucault–Wild Waste & Welter, Tish Hinojosa–What Our Hearts Can't Say, Cliff Eberhardt–The Long Road, Roxanne Potvin–Don't Pay Attention
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 02
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Naomi Sommers–Hypnotizing, Greg Brown (3)–Blue Car, Lisa Doby–Hold On, Jenni Muldaur–There's Another Place I Can't Go, Friend 'N Fellow–Clocks, Hank Shizzoe–Handmade Love, Meg Hutchinson–I'd Like To Know, Tracy Bonham–Big Red Heart, Raya Yarbrough–Lord Knows I Would, Jenee Halstead–Deep Dark Sea, Eric Lindell–Mind Your Business, Kendel Carson–Lady K, Jeffrey Foucault–Wild Waste & Welter, Tish Hinojosa–What Our Hearts Can't Say, Cliff Eberhardt–The Long Road, Roxanne Potvin–Don't Pay Attention

Отзывы о товаре Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
in-akustik
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
In-akustik
Barcode
[0707787750219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2
Жанр
Кантри
Трек-лист
Naomi Sommers–Hypnotizing, Greg Brown (3)–Blue Car, Lisa Doby–Hold On, Jenni Muldaur–There's Another Place I Can't Go, Friend 'N Fellow–Clocks, Hank Shizzoe–Handmade Love, Meg Hutchinson–I'd Like To Know, Tracy Bonham–Big Red Heart, Raya Yarbrough–Lord Knows I Would, Jenee Halstead–Deep Dark Sea, Eric Lindell–Mind Your Business, Kendel Carson–Lady K, Jeffrey Foucault–Wild Waste & Welter, Tish Hinojosa–What Our Hearts Can't Say, Cliff Eberhardt–The Long Road, Roxanne Potvin–Don't Pay Attention
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Reference Sound Edition – 02
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Naomi Sommers–Hypnotizing, Greg Brown (3)–Blue Car, Lisa Doby–Hold On, Jenni Muldaur–There's Another Place I Can't Go, Friend 'N Fellow–Clocks, Hank Shizzoe–Handmade Love, Meg Hutchinson–I'd Like To Know, Tracy Bonham–Big Red Heart, Raya Yarbrough–Lord Knows I Would, Jenee Halstead–Deep Dark Sea, Eric Lindell–Mind Your Business, Kendel Carson–Lady K, Jeffrey Foucault–Wild Waste & Welter, Tish Hinojosa–What Our Hearts Can't Say, Cliff Eberhardt–The Long Road, Roxanne Potvin–Don't Pay Attention
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Reference Sound Edition: Great Voices Vol.2 (Audiophile Edition) (0707787750219) виниловая пластинка - по цене 6160 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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