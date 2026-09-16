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John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) виниловая пластинка

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John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 1
John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 2
John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 3
John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 4
John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 5
John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 6
John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 7
John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John McLaughlin
Альбом (сингл)
Music For Abandoned Heights
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 1
  • John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 2
  • John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 3
  • John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 4
  • John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 5
  • John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 6
  • John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 7
  • John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733496
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) виниловая пластинка
6 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John McLaughlin
Альбом (сингл)
Music For Abandoned Heights
Жанр
Fusion
Трек-лист
The Scene, Cura?ao Dream, Will & Elijah On the Train, Elijah in DC, Malcolm Fitzgerald, DC Basketball, Nathaniel & Christine, Nathaniel Drives To New Jersey, One Step Out, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Scene, Cura?ao Dream, Will & Elijah On the Train, Elijah in DC, Malcolm Fitzgerald, DC Basketball, Nathaniel & Christine, Nathaniel Drives To New Jersey, One Step Out, The End

Отзывы о товаре John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002947]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
John McLaughlin
Альбом (сингл)
Music For Abandoned Heights
Жанр
Fusion
Трек-лист
The Scene, Cura?ao Dream, Will & Elijah On the Train, Elijah in DC, Malcolm Fitzgerald, DC Basketball, Nathaniel & Christine, Nathaniel Drives To New Jersey, One Step Out, The End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Scene, Cura?ao Dream, Will & Elijah On the Train, Elijah in DC, Malcolm Fitzgerald, DC Basketball, Nathaniel & Christine, Nathaniel Drives To New Jersey, One Step Out, The End
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John McLaughlin - Music For Abandoned Heights (Audiophile) (0856276002947) виниловая пластинка - по цене 6510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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