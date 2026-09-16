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Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) виниловая пластинка

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Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) - фото 1
Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) - фото 2
Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Between The Sheets
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) - фото 1
  • Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) - фото 2
  • Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733482
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241434006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Between The Sheets
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chant, Monterrey, Between The Sheets, Li'l Darlin', Flying East, One In The AM, Gulliver, Amoroso, Summer Child, Anthem, Song For Somalia, Tokyo Rain
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) виниловая пластинка

Американский фьюжн-джазовый квартет Fourplay представляет на своем втором студийном альбоме 1993 года глубоко расслабленную смесь джаза, ритм-н-блюза и поп-музыки. Номинированный на премию «Грэмми» в категории «Лучшее современное джазовое исполнение», заглавный трек возглавил джазовые и R&B чарты; сингл с заглавным треком, в частности, привлек значительное внимание благодаря сотрудничеству с Чакой Хан.

Отзывы о товаре Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241434006]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Fourplay
Альбом (сингл)
Between The Sheets
Жанр
Jazz
Трек-лист
Chant, Monterrey, Between The Sheets, Li'l Darlin', Flying East, One In The AM, Gulliver, Amoroso, Summer Child, Anthem, Song For Somalia, Tokyo Rain
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Американский фьюжн-джазовый квартет Fourplay представляет на своем втором студийном альбоме 1993 года глубоко расслабленную смесь джаза, ритм-н-блюза и поп-музыки. Номинированный на премию «Грэмми» в категории «Лучшее современное джазовое исполнение», заглавный трек возглавил джазовые и R&B чарты; сингл с заглавным треком, в частности, привлек значительное внимание благодаря сотрудничеству с Чакой Хан.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fourplay - Between The Sheets (Audiophile Edition) (coloured) (4895241434006) виниловая пластинка - стоимость товара 10760 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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