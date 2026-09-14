Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tsuyoshi Yamamoto
Альбом (сингл)
A Shade Of Blue
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733479
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Характеристики
Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241425042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tsuyoshi Yamamoto
Альбом (сингл)
A Shade Of Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Speed Ball Blues, Speak Low, The Way We Were, Like Someone In Love, Black Is The Color, Girl Talk, Midnight Sugar, Last Tango In Paris, Misty, Bye Bye Blackbird
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Tsuyoshi Yamamoto / A Shade Of Blue (2LP) является исключительным произведением, которое переносит слушателя в мир виртуозной игры на пианино и тонкого джазового звучания. Этот альбом полон мелодий, излучающих уют и спокойствие, и станет прекрасным дополнением к любой коллекции. Искренние импровизации и гармонии создают атмосферу, способствующую расслаблению и медитации. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться её магией в домашних условиях.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Evosound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Evosound
Barcode
[4895241425042]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tsuyoshi Yamamoto
Альбом (сингл)
A Shade Of Blue
Жанр
Jazz
Трек-лист
Speed Ball Blues, Speak Low, The Way We Were, Like Someone In Love, Black Is The Color, Girl Talk, Midnight Sugar, Last Tango In Paris, Misty, Bye Bye Blackbird
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Виниловая пластинка Tsuyoshi Yamamoto / A Shade Of Blue (2LP) является исключительным произведением, которое переносит слушателя в мир виртуозной игры на пианино и тонкого джазового звучания. Этот альбом полон мелодий, излучающих уют и спокойствие, и станет прекрасным дополнением к любой коллекции. Искренние импровизации и гармонии создают атмосферу, способствующую расслаблению и медитации. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и насладиться её магией в домашних условиях.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tsuyoshi Yamamoto - A Shade Of Blue (Audiophile Edition) (4895241425042) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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