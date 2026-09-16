Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Chantal Chamberland - Dripping Indigo (Audiophile Edition) (coloured) (4895241433696) виниловая пластинка
Песня Шанталь Чемберленд "Dripping Indigo" по вкусу не уступает сухому мартини и настолько пьянит, что закрепляет за ней статус одной из лучших интерпретаторов классических сборников песен. Два фактора выделяют музыку Чемберленд из толпы. Во-первых, ее аранжировки медленны и сексуальны и основаны на небольшом джазовом ансамбле (фортепиано, саксофон, бас, легкий ритм). Во-вторых, это ее чарующий голос, который ласкает слушателя своим мурлыканьем на протяжении всего альбома. Репертуар включает в себя песни "Smoke Gets In Your Eyes", "Bewitched, Bothered & Bewildered" и "How Deep Is Your Love", альбом медленно соблазняет своей джазовой клубной атмосферой и грацией факельной певицы. Это переиздание является частью специальной коллекции evosound 20th Anniversary Special Collection. Альбом впервые доступен на виниле и отпечатан на прозрачном фиолетовом 180-граммовом виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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