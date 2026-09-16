Top.Mail.Ru
Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) - фото 1
Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) - фото 2
Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) - фото 3
Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ana Caram
Альбом (сингл)
Rio After Dark
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) - фото 1
  • Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) - фото 2
  • Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) - фото 3
  • Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733471
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241439933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ana Caram
Альбом (сингл)
Rio After Dark
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Rio After Dark, Alagoas, Meditation, Viola Fora De Moda, Sem Lengenda, Summer Days, La Cumbia, Anos Dourados (Looks Like December), Renovacao, O Que Vier Eu Traco, Serrado
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) виниловая пластинка

Бразильская певица в стиле босса-нова и поп-джаз Ана Карам, также играющая на гитаре и флейте, родилась 1 октября 1958 года в Сан-Паулу. Карам получила университетское образование в области композиции и дирижирования в Сан-Паулу и переехала в Нью-Йорк в 1980-х годах. Широкое признание она получила после выступления с известным Пакито Д'Риверой на джазовом фестивале JVC в Карнеги-холле в июле 1988 года. Это привело к заключению контракта с лейблом Chesky Records, и для записи своего дебютного альбома ей удалось привлечь к сотрудничеству легенду бразильской босса-новы Антонио Карлоса Жобима. В июне 1992 года она снова выступила в Карнеги-холле на джазовом фестивале JVC. Она сотрудничала с различными латиноамериканскими джазовыми и босса-нова музыкантами, включая Пакито Д'Риверу, Серхио Ассада и Одаира Ассада. Альбом «Rio After Dark», выпущенный в 1989 году, сейчас считается классикой босса-новы и стал её дебютным альбомом на аудиофильском лейбле Chesky Records. На альбоме «Rio After Dark» Жобим аккомпанирует своему протеже на фортепиано — в версиях Карам его классических произведений «Meditation» и «Anos Dourados» — и исполняет бэк-вокал. Еще одним звездным гостем стал обладатель премии «Грэмми», кубинско-американский саксофонист Пакито Д'Ривера, который играет на саксофоне и кларнете в треках «La Cumbia» и «O Que Vier Eu Tra?o». В сопровождении пианиста, композитора и продюсера Дэвида Чески, флейтиста Стива Сакса, басиста Дэвида Финка и перкуссионистов Карлоса Альберто де Оливейры и Кафе, Карам, своим мягким голосом и синкопированной игрой на гитаре, продемонстрировала, что она — подлинный и замечательный новый голос, которому суждено продолжить славную традицию босса-новы. «Rio After Dark» — это настоящая жемчужина в дискографии Chesky, и мы рады представить переиздание этого замечательного альбома на виниле в рамках серии «Chesky Original Masters»: запись произведена с использованием высококачественного одноэтапного процесса на 180-граммовом виниле (33 об/мин)!

Отзывы о товаре Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241439933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ana Caram
Альбом (сингл)
Rio After Dark
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Rio After Dark, Alagoas, Meditation, Viola Fora De Moda, Sem Lengenda, Summer Days, La Cumbia, Anos Dourados (Looks Like December), Renovacao, O Que Vier Eu Traco, Serrado
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Бразильская певица в стиле босса-нова и поп-джаз Ана Карам, также играющая на гитаре и флейте, родилась 1 октября 1958 года в Сан-Паулу. Карам получила университетское образование в области композиции и дирижирования в Сан-Паулу и переехала в Нью-Йорк в 1980-х годах. Широкое признание она получила после выступления с известным Пакито Д'Риверой на джазовом фестивале JVC в Карнеги-холле в июле 1988 года. Это привело к заключению контракта с лейблом Chesky Records, и для записи своего дебютного альбома ей удалось привлечь к сотрудничеству легенду бразильской босса-новы Антонио Карлоса Жобима. В июне 1992 года она снова выступила в Карнеги-холле на джазовом фестивале JVC. Она сотрудничала с различными латиноамериканскими джазовыми и босса-нова музыкантами, включая Пакито Д'Риверу, Серхио Ассада и Одаира Ассада. Альбом «Rio After Dark», выпущенный в 1989 году, сейчас считается классикой босса-новы и стал её дебютным альбомом на аудиофильском лейбле Chesky Records. На альбоме «Rio After Dark» Жобим аккомпанирует своему протеже на фортепиано — в версиях Карам его классических произведений «Meditation» и «Anos Dourados» — и исполняет бэк-вокал. Еще одним звездным гостем стал обладатель премии «Грэмми», кубинско-американский саксофонист Пакито Д'Ривера, который играет на саксофоне и кларнете в треках «La Cumbia» и «O Que Vier Eu Tra?o». В сопровождении пианиста, композитора и продюсера Дэвида Чески, флейтиста Стива Сакса, басиста Дэвида Финка и перкуссионистов Карлоса Альберто де Оливейры и Кафе, Карам, своим мягким голосом и синкопированной игрой на гитаре, продемонстрировала, что она — подлинный и замечательный новый голос, которому суждено продолжить славную традицию босса-новы. «Rio After Dark» — это настоящая жемчужина в дискографии Chesky, и мы рады представить переиздание этого замечательного альбома на виниле в рамках серии «Chesky Original Masters»: запись произведена с использованием высококачественного одноэтапного процесса на 180-граммовом виниле (33 об/мин)!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...