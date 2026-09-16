Описание товара Ana Caram - Rio After Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439933) виниловая пластинка

Бразильская певица в стиле босса-нова и поп-джаз Ана Карам, также играющая на гитаре и флейте, родилась 1 октября 1958 года в Сан-Паулу. Карам получила университетское образование в области композиции и дирижирования в Сан-Паулу и переехала в Нью-Йорк в 1980-х годах. Широкое признание она получила после выступления с известным Пакито Д'Риверой на джазовом фестивале JVC в Карнеги-холле в июле 1988 года. Это привело к заключению контракта с лейблом Chesky Records, и для записи своего дебютного альбома ей удалось привлечь к сотрудничеству легенду бразильской босса-новы Антонио Карлоса Жобима. В июне 1992 года она снова выступила в Карнеги-холле на джазовом фестивале JVC. Она сотрудничала с различными латиноамериканскими джазовыми и босса-нова музыкантами, включая Пакито Д'Риверу, Серхио Ассада и Одаира Ассада. Альбом «Rio After Dark», выпущенный в 1989 году, сейчас считается классикой босса-новы и стал её дебютным альбомом на аудиофильском лейбле Chesky Records. На альбоме «Rio After Dark» Жобим аккомпанирует своему протеже на фортепиано — в версиях Карам его классических произведений «Meditation» и «Anos Dourados» — и исполняет бэк-вокал. Еще одним звездным гостем стал обладатель премии «Грэмми», кубинско-американский саксофонист Пакито Д'Ривера, который играет на саксофоне и кларнете в треках «La Cumbia» и «O Que Vier Eu Tra?o». В сопровождении пианиста, композитора и продюсера Дэвида Чески, флейтиста Стива Сакса, басиста Дэвида Финка и перкуссионистов Карлоса Альберто де Оливейры и Кафе, Карам, своим мягким голосом и синкопированной игрой на гитаре, продемонстрировала, что она — подлинный и замечательный новый голос, которому суждено продолжить славную традицию босса-новы. «Rio After Dark» — это настоящая жемчужина в дискографии Chesky, и мы рады представить переиздание этого замечательного альбома на виниле в рамках серии «Chesky Original Masters»: запись произведена с использованием высококачественного одноэтапного процесса на 180-граммовом виниле (33 об/мин)!