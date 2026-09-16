Описание товара Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) виниловая пластинка

Бразильская певица в стиле босса-нова и поп-джаз Ана Карам, которая также играет на гитаре и флейте, родилась 1 октября 1958 года в Сан-Паулу. Карам получила университетское образование в области композиции и дирижирования в Сан-Паулу и переехала в Нью-Йорк в 1980-х годах. Широкое признание она получила после выступления с известным Пакито Д'Риверой на джазовом фестивале JVC в Карнеги-холле в июле 1988 года. Это привело к заключению контракта с лейблом Chesky Records, и для своего первого альбома она привлекла к сотрудничеству легенду бразильской босса-новы Антонио Карлоса Жобима. Впоследствии она записала еще семь альбомов для Chesky, включая получивший признание критиков "Blue Bossa", который был впервые выпущен в 2001 году. Анна Карам сотрудничала с различными латиноамериканскими джазовыми и босса-нова музыкантами, включая Пакито Д'Риверу, Серхио Ассада и Одаира Ассада. Для записи альбома «Blue Bossa» она работала в студии с известным барабанщиком Пауло Брагой и саксофонистом Пауло Леви. Благодаря репертуару, включающему классические произведения Жобима, такие как «Desafinado» и «Corcovado», а также другие бразильские хиты, например, зажигательную «The Telephone Song», и джазовые стандарты, такие как «Fly Me To The Moon», Карам укрепила свою позицию одного из ведущих представителей нестареющего звучания босса-новы в XXI веке. «Blue Bossa» — это настоящая жемчужина в дискографии Chesky, и мы рады представить переиздание этого замечательного альбома на виниле в рамках серии «Chesky Original Masters»: запись произведена с использованием высококачественного одноэтапного процесса на 180-граммовом виниле (33 об/мин)!