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Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) виниловая пластинка

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Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 1
Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 2
Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 3
Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 4
Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ana Caram
Альбом (сингл)
Blue Bossa
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 1
  • Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 2
  • Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 3
  • Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 4
  • Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733470
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241439773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ana Caram
Альбом (сингл)
Blue Bossa
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Desafinado, Blue Bossa, Triste, Corcovado, S? Tinha De Ser Com Voc?, In?til Paisagem, Fly Me To The Moon, Anjo De Mim, The Telephone Song, S? Por Amor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) виниловая пластинка

Бразильская певица в стиле босса-нова и поп-джаз Ана Карам, которая также играет на гитаре и флейте, родилась 1 октября 1958 года в Сан-Паулу. Карам получила университетское образование в области композиции и дирижирования в Сан-Паулу и переехала в Нью-Йорк в 1980-х годах. Широкое признание она получила после выступления с известным Пакито Д'Риверой на джазовом фестивале JVC в Карнеги-холле в июле 1988 года. Это привело к заключению контракта с лейблом Chesky Records, и для своего первого альбома она привлекла к сотрудничеству легенду бразильской босса-новы Антонио Карлоса Жобима. Впоследствии она записала еще семь альбомов для Chesky, включая получивший признание критиков "Blue Bossa", который был впервые выпущен в 2001 году. Анна Карам сотрудничала с различными латиноамериканскими джазовыми и босса-нова музыкантами, включая Пакито Д'Риверу, Серхио Ассада и Одаира Ассада. Для записи альбома «Blue Bossa» она работала в студии с известным барабанщиком Пауло Брагой и саксофонистом Пауло Леви. Благодаря репертуару, включающему классические произведения Жобима, такие как «Desafinado» и «Corcovado», а также другие бразильские хиты, например, зажигательную «The Telephone Song», и джазовые стандарты, такие как «Fly Me To The Moon», Карам укрепила свою позицию одного из ведущих представителей нестареющего звучания босса-новы в XXI веке. «Blue Bossa» — это настоящая жемчужина в дискографии Chesky, и мы рады представить переиздание этого замечательного альбома на виниле в рамках серии «Chesky Original Masters»: запись произведена с использованием высококачественного одноэтапного процесса на 180-граммовом виниле (33 об/мин)!

Отзывы о товаре Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241439773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ana Caram
Альбом (сингл)
Blue Bossa
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Desafinado, Blue Bossa, Triste, Corcovado, S? Tinha De Ser Com Voc?, In?til Paisagem, Fly Me To The Moon, Anjo De Mim, The Telephone Song, S? Por Amor
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Бразильская певица в стиле босса-нова и поп-джаз Ана Карам, которая также играет на гитаре и флейте, родилась 1 октября 1958 года в Сан-Паулу. Карам получила университетское образование в области композиции и дирижирования в Сан-Паулу и переехала в Нью-Йорк в 1980-х годах. Широкое признание она получила после выступления с известным Пакито Д'Риверой на джазовом фестивале JVC в Карнеги-холле в июле 1988 года. Это привело к заключению контракта с лейблом Chesky Records, и для своего первого альбома она привлекла к сотрудничеству легенду бразильской босса-новы Антонио Карлоса Жобима. Впоследствии она записала еще семь альбомов для Chesky, включая получивший признание критиков "Blue Bossa", который был впервые выпущен в 2001 году. Анна Карам сотрудничала с различными латиноамериканскими джазовыми и босса-нова музыкантами, включая Пакито Д'Риверу, Серхио Ассада и Одаира Ассада. Для записи альбома «Blue Bossa» она работала в студии с известным барабанщиком Пауло Брагой и саксофонистом Пауло Леви. Благодаря репертуару, включающему классические произведения Жобима, такие как «Desafinado» и «Corcovado», а также другие бразильские хиты, например, зажигательную «The Telephone Song», и джазовые стандарты, такие как «Fly Me To The Moon», Карам укрепила свою позицию одного из ведущих представителей нестареющего звучания босса-новы в XXI веке. «Blue Bossa» — это настоящая жемчужина в дискографии Chesky, и мы рады представить переиздание этого замечательного альбома на виниле в рамках серии «Chesky Original Masters»: запись произведена с использованием высококачественного одноэтапного процесса на 180-граммовом виниле (33 об/мин)!
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Отзывы


Ana Caram - Blue Bossa (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439773) виниловая пластинка - купить по цене 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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