Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Christy Baron - I Thought About You (Audiophile One-Step Pressing) (4895241440014) виниловая пластинка
Выпущенный в 1997 году альбом "I Thought About You" пенсильванской музыкантки Кристи Барон стал первым из трех альбомов, записанных этой замечательной джазовой певицей для лейбла Chesky Records. Записанный вживую в епископальной церкви Святого Петра на Манхэттене — помещении с исключительно теплой акустикой — альбом демонстрирует богатый, бархатистый голос Барон, обрамленный выразительным фортепиано Клиффа Кормана, виртуозной игрой на контрабасе Дэвида Финка и тонко нюансированной игрой на барабанах Пейтона Кросли. В репертуаре Барона сочетаются вечные хиты из «Великого американского песенника» («Misty») с джазовыми стандартами, такими как «Round Midnight» Телониуса Монка, и классикой соула, например, «Ain't No Sunshine» Билла Уизерса. Три несравненно прекрасные интерпретации треков из легендарного альбома Стиви Уондера «Songs In The Key Of Life», включая сенсационную версию «Knocks Me Off My Feet», завершают безупречно спродюсированный альбом. Мы рады представить этот особый шедевр из дискографии Chesky в виде переиздания на виниловой пластинке – впервые с использованием звукоизолирующего одноэтапного процесса, отпечатанного на 180-граммовом виниле (33 об/мин)!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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