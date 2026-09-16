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Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) виниловая пластинка

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Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) - фото 1
Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) - фото 2
Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Hersch
Альбом (сингл)
Dancing In The Dark
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) - фото 1
  • Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) - фото 2
  • Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733466
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241439872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Hersch
Альбом (сингл)
Dancing In The Dark
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dancing In The Dark, I Fall In Love Too Easily, Secret Love, If I Should Lose You, So In Love, For All We Know, My Funny Valentine
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dancing In The Dark, I Fall In Love Too Easily, Secret Love, If I Should Lose You, So In Love, For All We Know, My Funny Valentine

Отзывы о товаре Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Evolution
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Evolution
Barcode
[4895241439872]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Fred Hersch
Альбом (сингл)
Dancing In The Dark
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Dancing In The Dark, I Fall In Love Too Easily, Secret Love, If I Should Lose You, So In Love, For All We Know, My Funny Valentine
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dancing In The Dark, I Fall In Love Too Easily, Secret Love, If I Should Lose You, So In Love, For All We Know, My Funny Valentine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Fred Hersch - Dancing In The Dark (Audiophile One-Step Pressing) (4895241439872) виниловая пластинка - стоимость товара 5920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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