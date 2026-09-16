Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ernest Ansermet - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Analogue) (4907034225699) виниловая пластинка
В период с 1 по 7 ноября 1959 года и с 18 по 21 апреля того же года в знаменитом женевском зале «Виктория» состоялись две памятные концертные записи: поздней весной была записана «Картинка с выставки» Мусоргского, а зимой — «Битва гуннов» Листа. Оба произведения были исполнены Романским швейцарским оркестром под управлением швейцарского дирижера Эрнеста Ансерме. Ансерме, которого связывала глубокая творческая дружба с Игорем Стравинским, стал концертмейстером Монтрёского курсального зала в 1912 году, прежде чем возглавить «Русские балеты». Одновременно он основал два оркестра: Аргентинский симфонический оркестр и Романский оркестр. В 1940 году при поддержке Швейцарского радио он создал вышеупомянутый Романский швейцарский оркестр, тесно связанный с его именем, которым он руководил до 1967 года. И «Картинки с выставки» Мусоргского, и симфоническая поэма Листа «Битва гуннов» звучат под управлением Ансерме удивительно выразительно, явно выигрывая от изысканной, естественной акустики зала Victoria Hall. Центр мастеринга Esoteric с любовью переиздал эти два сокровища Decca, превратив их в аудиофильские шедевры, записанные на высококачественном 180-граммовом виниле. Хотя, или, возможно, именно потому, что обе записи не лишены споров относительно темпа, превосходное по звучанию переиздание от Esoteric — это достойная покупка для каждого любителя классической музыки, поскольку оно придает вдохновляющему целое поколение произведению Мусоргского прозрачную, физически и эмоционально ощутимую глубину.
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