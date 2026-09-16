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Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) виниловая пластинка

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Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) - фото 1
Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wilhelm Backhaus
Альбом (сингл)
Brahms: Piano Concerto No.2
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) - фото 1
  • Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733464
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Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wilhelm Backhaus
Альбом (сингл)
Brahms: Piano Concerto No.2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Аллегро Нон Троппо Аллегро Апассионато., Анданте - Pi? Adagio Аллегретто Грациозо - Un Poco Pi? Presto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Esoteric Mastering Center
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) виниловая пластинка

Вильгельм Баххаус (1884–1969) считается одним из важнейших немецких пианистов прошлого века. Ему было 83 года, когда в апреле 1967 года этот выдающийся фортепианный концерт Брамса был записан с дирижером Карлом Бёмом и Венским филармоническим оркестром в легендарном Софиензале в Вене, Австрия. Журнал «Classics Today» точно оценивает значимость оригинальной записи Decca: «Бём находился в особенно удачном периоде своей долгой карьеры, и Венский филармонический оркестр играл с тем особым сочетанием теплоты и непринужденной точности, которое под руководством менее дисциплинированного дирижера так легко может превратиться в небрежность. Результат заслуживает своего классического статуса. Баххаус играет без тени показности, но с безошибочной проницательностью. Его способность освещать внутренние линии музыки и чистота его голоса в медленной части концерта Брамса с необыкновенной легкостью ведут слушателя через это невероятно длинное произведение». Благодаря тщательной ремастерингу, переиздание Esoteric на виниле высокого качества (180 грамм) сияет свежим аудиофильским блеском – обязательная покупка для любителей классической музыки и поклонников легендарного пианиста! Переиздания шедевров классической музыки от Esoteric привлекли внимание всего мира. Бескомпромиссная приверженность восстановлению и ремастерингу оригинальных записей лично контролируется г-ном Мотоаки Омачи, основателем Esoteric. Для LP-версий «Masterpiece Collection» создаются эксклюзивные ремиксы мастер-лент. Для достижения безупречного, высококачественного звука используется недавно разработанная система «Esoteric Mastering», включающая в себя «Master Sound Discrete DAC» и «Master Sound Discrete Clock» от Esoteric, а также кабели Mexcel.

Отзывы о товаре Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Esoteric Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Esoteric
Barcode
[4907034225965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Wilhelm Backhaus
Альбом (сингл)
Brahms: Piano Concerto No.2
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Аллегро Нон Троппо Аллегро Апассионато., Анданте - Pi? Adagio Аллегретто Грациозо - Un Poco Pi? Presto
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Esoteric Mastering Center
Страна производитель
Япония
Описание
Вильгельм Баххаус (1884–1969) считается одним из важнейших немецких пианистов прошлого века. Ему было 83 года, когда в апреле 1967 года этот выдающийся фортепианный концерт Брамса был записан с дирижером Карлом Бёмом и Венским филармоническим оркестром в легендарном Софиензале в Вене, Австрия. Журнал «Classics Today» точно оценивает значимость оригинальной записи Decca: «Бём находился в особенно удачном периоде своей долгой карьеры, и Венский филармонический оркестр играл с тем особым сочетанием теплоты и непринужденной точности, которое под руководством менее дисциплинированного дирижера так легко может превратиться в небрежность. Результат заслуживает своего классического статуса. Баххаус играет без тени показности, но с безошибочной проницательностью. Его способность освещать внутренние линии музыки и чистота его голоса в медленной части концерта Брамса с необыкновенной легкостью ведут слушателя через это невероятно длинное произведение». Благодаря тщательной ремастерингу, переиздание Esoteric на виниле высокого качества (180 грамм) сияет свежим аудиофильским блеском – обязательная покупка для любителей классической музыки и поклонников легендарного пианиста! Переиздания шедевров классической музыки от Esoteric привлекли внимание всего мира. Бескомпромиссная приверженность восстановлению и ремастерингу оригинальных записей лично контролируется г-ном Мотоаки Омачи, основателем Esoteric. Для LP-версий «Masterpiece Collection» создаются эксклюзивные ремиксы мастер-лент. Для достижения безупречного, высококачественного звука используется недавно разработанная система «Esoteric Mastering», включающая в себя «Master Sound Discrete DAC» и «Master Sound Discrete Clock» от Esoteric, а также кабели Mexcel.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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