Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wilhelm Backhaus - Brahms: Piano Concerto No.2 (Analogue) (4907034225965) виниловая пластинка
Вильгельм Баххаус (1884–1969) считается одним из важнейших немецких пианистов прошлого века. Ему было 83 года, когда в апреле 1967 года этот выдающийся фортепианный концерт Брамса был записан с дирижером Карлом Бёмом и Венским филармоническим оркестром в легендарном Софиензале в Вене, Австрия. Журнал «Classics Today» точно оценивает значимость оригинальной записи Decca: «Бём находился в особенно удачном периоде своей долгой карьеры, и Венский филармонический оркестр играл с тем особым сочетанием теплоты и непринужденной точности, которое под руководством менее дисциплинированного дирижера так легко может превратиться в небрежность. Результат заслуживает своего классического статуса. Баххаус играет без тени показности, но с безошибочной проницательностью. Его способность освещать внутренние линии музыки и чистота его голоса в медленной части концерта Брамса с необыкновенной легкостью ведут слушателя через это невероятно длинное произведение». Благодаря тщательной ремастерингу, переиздание Esoteric на виниле высокого качества (180 грамм) сияет свежим аудиофильским блеском – обязательная покупка для любителей классической музыки и поклонников легендарного пианиста! Переиздания шедевров классической музыки от Esoteric привлекли внимание всего мира. Бескомпромиссная приверженность восстановлению и ремастерингу оригинальных записей лично контролируется г-ном Мотоаки Омачи, основателем Esoteric. Для LP-версий «Masterpiece Collection» создаются эксклюзивные ремиксы мастер-лент. Для достижения безупречного, высококачественного звука используется недавно разработанная система «Esoteric Mastering», включающая в себя «Master Sound Discrete DAC» и «Master Sound Discrete Clock» от Esoteric, а также кабели Mexcel.
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