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Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) виниловая пластинка

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Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) - фото 1
Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) - фото 2
Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) - фото 3
Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) - фото 1
  • Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) - фото 2
  • Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) - фото 3
  • Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733453
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Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948675876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Orch. Ravel) Promenade I, Gnomus, Promenade II, The Old Castle, Promenade III, The Tuileries Gardens, Bydlo, Promenade IV, Ballet of the Chickens in Their Shells, Samuel Goldenberg and Schmuyle, The Market-place at Limoges, The Catacombs Sepulchrum romanum, Catacombae - Cum mortuis in lingua mortua, The Hut on Fowl's Legs Baba-Yaga, The Great Gate of Kiev, rokofiev: Symphony No. 1 in D Major, Op. 25 "Classical Symphony" I. Allegro, II. Larghetto, III. Gavot
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) виниловая пластинка

Две эталонных записи дирижера Карло Марии Джулини с Чикагским симфоническим оркестром - знаменитые "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского в оркестровке Равеля и Симфония No. 1 «Классическая» Сергея Прокофьева THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Выставка, организованная в память его друга, художника Виктора Гартмана, вдохновила Мусоргского на создание цикла фортепианных произведений "Картинки с выставки" в 1874 году. Своего рода рассказчик от первого лица бродит по галерее, разглядывая десять картин. Равель сделал аранжировку цикла для оркестра в 1922 году. Прокофьев написал свою Симфонию № 1 во время Первой мировой войны. Она уникальна по звучанию и форме: всего пятнадцать минут, она выполнена в классическом стиле, полна жизненной силы и представляет собой очаровательную дань уважения музыке венской классики.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948675876]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Mussorgsky: Pictures At An Exhibition (Orch. Ravel) Promenade I, Gnomus, Promenade II, The Old Castle, Promenade III, The Tuileries Gardens, Bydlo, Promenade IV, Ballet of the Chickens in Their Shells, Samuel Goldenberg and Schmuyle, The Market-place at Limoges, The Catacombs Sepulchrum romanum, Catacombae - Cum mortuis in lingua mortua, The Hut on Fowl's Legs Baba-Yaga, The Great Gate of Kiev, rokofiev: Symphony No. 1 in D Major, Op. 25 "Classical Symphony" I. Allegro, II. Larghetto, III. Gavot
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Описание
Две эталонных записи дирижера Карло Марии Джулини с Чикагским симфоническим оркестром - знаменитые "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского в оркестровке Равеля и Симфония No. 1 «Классическая» Сергея Прокофьева THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Выставка, организованная в память его друга, художника Виктора Гартмана, вдохновила Мусоргского на создание цикла фортепианных произведений "Картинки с выставки" в 1874 году. Своего рода рассказчик от первого лица бродит по галерее, разглядывая десять картин. Равель сделал аранжировку цикла для оркестра в 1922 году. Прокофьев написал свою Симфонию № 1 во время Первой мировой войны. Она уникальна по звучанию и форме: всего пятнадцать минут, она выполнена в классическом стиле, полна жизненной силы и представляет собой очаровательную дань уважения музыке венской классики.


Теги товара: Limited Edition
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Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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