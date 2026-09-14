Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) виниловая пластинка
Две эталонных записи дирижера Карло Марии Джулини с Чикагским симфоническим оркестром - знаменитые "Картинки с выставки" Модеста Мусоргского в оркестровке Равеля и Симфония No. 1 «Классическая» Сергея Прокофьева THE ORIGINAL SOURCE — это новая серия выдающихся альбомов, переизданных на виниле. Это лимитированные и пронумерованные релизы, выпущенные на 180-граммовом виниле, в люксовом оформлении. Выставка, организованная в память его друга, художника Виктора Гартмана, вдохновила Мусоргского на создание цикла фортепианных произведений "Картинки с выставки" в 1874 году. Своего рода рассказчик от первого лица бродит по галерее, разглядывая десять картин. Равель сделал аранжировку цикла для оркестра в 1922 году. Прокофьев написал свою Симфонию № 1 во время Первой мировой войны. Она уникальна по звучанию и форме: всего пятнадцать минут, она выполнена в классическом стиле, полна жизненной силы и представляет собой очаровательную дань уважения музыке венской классики.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитOST - Aquaman (Rupert Gregson-Williams) (0810041484857) винилова...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитPrince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитIron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) винилов...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитElla Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis Again (Analogue,...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитFrank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитVarious Artists - Verve Wishes You A Swinging Christmas (Box) (0...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитSimon Rattle - Brahms: The Symphonies (Box) (0190296266966) вини...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитTangerine Dream - Thief (OST) (0850010229331) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитOST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) винилов...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитNorah Jones - Little Broken Hearts - deluxe (0602455047724) вини...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитMiles Davis - Filles De Kilimanjaro (Analogue, Original Master R...
-
В наличииЦена 8 400 руб.2100 руб. в СплитMiles Davis - Nefertiti (Analogue, Original Master Recording) (0...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Отзывы о товаре Carlo Maria Giulini - Mussorgsky: Pictures At An Exhibition/ Prokofiev: Symphony No.1 (Analogue, Original Source) (0028948675876) виниловая пластинка