Panic! At The Disco - A Fever You Can't Sweat Out (coloured) (0075678596483) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Panic! At The Disco - A Fever You Can't Sweat Out (coloured) (0075678596483) виниловая пластинка
Группа Panic! At The Disco ворвалась в музыкальный мир осенью 2005 года с релизом A Fever You Can't Sweat Out, который достиг верхних эшелонов Billboard 200 и получил мультиплатиновый статус Расширенное издание на цветном виниле к 20-летию Прорывной сингл с этого альбома, «I Write Sins Not Tragedies», стал одной из самых узнаваемых песен эпохи, достигнув успеха в топ-10 Billboard Hot 100 и став радиохитом. Культовый гимн продолжает находить отклик у меломанов, недавно получив бриллиантовый статус RIAA за прослушивания/продажи, превысившие 10 миллионов копий. Благодаря таким трекам, как «Build God, Then We'll Talk», «The Only Difference Between Martyrdom And Suicide Is Press Coverage» и «Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off», альбом продался тиражом более 5 миллионов альбомов и был прослушан почти 4 миллиарда раз по всему миру. Группа Panic! At The Disco только что триумфально выступила в качестве хедлайнеров на фестивале We Were Young в Лас-Вегасе, что стало их первым живым выступлением за два года. Помимо множества хитов, они, в частности, полностью исполнили на сцене A Fever You Can't Sweat Outиренное отметив 20-летний юбилей в отличной форме.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Indie, Цветной винил
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