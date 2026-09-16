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Panic! At The Disco - A Fever You Can't Sweat Out (coloured) (0075678596483) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Panic! At The Disco - A Fever You Can't Sweat Out (coloured) (0075678596483) виниловая пластинка

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Panic! At The Disco - A Fever You Can&#039;t Sweat Out (coloured) (0075678596483) - фото 2
Panic! At The Disco - A Fever You Can&#039;t Sweat Out (coloured) (0075678596483) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
A Fever You Can't Sweat Out
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Panic! At The Disco - A Fever You Can&#039;t Sweat Out (coloured) (0075678596483) - фото 1
  • Panic! At The Disco - A Fever You Can&#039;t Sweat Out (coloured) (0075678596483) - фото 2
  • Panic! At The Disco - A Fever You Can&#039;t Sweat Out (coloured) (0075678596483) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733446
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Panic! At The Disco - A Fever You Can't Sweat Out (coloured) (0075678596483) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Decaydance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decaydance
Barcode
[0075678596483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
A Fever You Can't Sweat Out
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Introduction, The Only Difference Between Martyrdom And Suicide Is Press Coverage, London Beckoned Songs About Money Written By Machines, Nails For Breakfast, Tacks For Snacks, Camisado, Time To Dance, Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off, Intermission, But It’s Better If You Do, I Write Sins Not Tragedies, I Constantly Thank God For Esteban, There’s A Good Reason These Tables Are Numbered Honey, You Just Haven’t Thought Of It Yet, Build God, Then We’ll Talk, (Dem
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Panic! At The Disco - A Fever You Can't Sweat Out (coloured) (0075678596483) виниловая пластинка

Группа Panic! At The Disco ворвалась в музыкальный мир осенью 2005 года с релизом A Fever You Can't Sweat Out, который достиг верхних эшелонов Billboard 200 и получил мультиплатиновый статус Расширенное издание на цветном виниле к 20-летию Прорывной сингл с этого альбома, «I Write Sins Not Tragedies», стал одной из самых узнаваемых песен эпохи, достигнув успеха в топ-10 Billboard Hot 100 и став радиохитом. Культовый гимн продолжает находить отклик у меломанов, недавно получив бриллиантовый статус RIAA за прослушивания/продажи, превысившие 10 миллионов копий. Благодаря таким трекам, как «Build God, Then We'll Talk», «The Only Difference Between Martyrdom And Suicide Is Press Coverage» и «Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off», альбом продался тиражом более 5 миллионов альбомов и был прослушан почти 4 миллиарда раз по всему миру. Группа Panic! At The Disco только что триумфально выступила в качестве хедлайнеров на фестивале We Were Young в Лас-Вегасе, что стало их первым живым выступлением за два года. Помимо множества хитов, они, в частности, полностью исполнили на сцене A Fever You Can't Sweat Outиренное отметив 20-летний юбилей в отличной форме.



Теги товара: Indie, Цветной винил

Отзывы о товаре Panic! At The Disco - A Fever You Can't Sweat Out (coloured) (0075678596483) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Decaydance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Decaydance
Barcode
[0075678596483]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Panic! At The Disco
Альбом (сингл)
A Fever You Can't Sweat Out
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Introduction, The Only Difference Between Martyrdom And Suicide Is Press Coverage, London Beckoned Songs About Money Written By Machines, Nails For Breakfast, Tacks For Snacks, Camisado, Time To Dance, Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off, Intermission, But It’s Better If You Do, I Write Sins Not Tragedies, I Constantly Thank God For Esteban, There’s A Good Reason These Tables Are Numbered Honey, You Just Haven’t Thought Of It Yet, Build God, Then We’ll Talk, (Dem
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Группа Panic! At The Disco ворвалась в музыкальный мир осенью 2005 года с релизом A Fever You Can't Sweat Out, который достиг верхних эшелонов Billboard 200 и получил мультиплатиновый статус Расширенное издание на цветном виниле к 20-летию Прорывной сингл с этого альбома, «I Write Sins Not Tragedies», стал одной из самых узнаваемых песен эпохи, достигнув успеха в топ-10 Billboard Hot 100 и став радиохитом. Культовый гимн продолжает находить отклик у меломанов, недавно получив бриллиантовый статус RIAA за прослушивания/продажи, превысившие 10 миллионов копий. Благодаря таким трекам, как «Build God, Then We'll Talk», «The Only Difference Between Martyrdom And Suicide Is Press Coverage» и «Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off», альбом продался тиражом более 5 миллионов альбомов и был прослушан почти 4 миллиарда раз по всему миру. Группа Panic! At The Disco только что триумфально выступила в качестве хедлайнеров на фестивале We Were Young в Лас-Вегасе, что стало их первым живым выступлением за два года. Помимо множества хитов, они, в частности, полностью исполнили на сцене A Fever You Can't Sweat Outиренное отметив 20-летний юбилей в отличной форме.


Теги товара: Indie, Цветной винил
Самовывоз
Доставка
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Panic! At The Disco - A Fever You Can't Sweat Out (coloured) (0075678596483) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6270 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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