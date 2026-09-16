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Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) виниловая пластинка

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Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) - фото 1
Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) - фото 2
Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) - фото 3
Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Khruangbin; Toro Y Moi
Альбом (сингл)
Live At The Fillmore Miami
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) - фото 1
  • Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) - фото 2
  • Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) - фото 3
  • Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Khruangbin; Toro Y Moi
Альбом (сингл)
Live At The Fillmore Miami
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ordinary Pleasure - Toro Y Moi, Girl Like You - Toro Y Moi, The Loop - Toro Y Moi, D?j? Vu - Toro Y Moi, Millenium - Toro Y Moi, First Class - Khruangbin, August 12 - Khruangbin, August 10 - Khruangbin, Maria Tambi?n - Khruangbin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) виниловая пластинка

Live At The Fillmore Miami — четвертый выпуск в серии концертных альбомов Khruangbin и их партнеров, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. В "Live At The Fillmore Miami" участвует американский музыкант Toro Y Moi, который известен тем, что меняет и развивает свой стиль от альбома к альбому. Помимо электроники и танцевальной музыки, его стиль варьируется от инди-попа до альтернативного рока и альтернативного R&B.

Отзывы о товаре Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605163413]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Khruangbin; Toro Y Moi
Альбом (сингл)
Live At The Fillmore Miami
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Ordinary Pleasure - Toro Y Moi, Girl Like You - Toro Y Moi, The Loop - Toro Y Moi, D?j? Vu - Toro Y Moi, Millenium - Toro Y Moi, First Class - Khruangbin, August 12 - Khruangbin, August 10 - Khruangbin, Maria Tambi?n - Khruangbin
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Live At The Fillmore Miami — четвертый выпуск в серии концертных альбомов Khruangbin и их партнеров, выпущенной в 2023 году Издание на виниле. В "Live At The Fillmore Miami" участвует американский музыкант Toro Y Moi, который известен тем, что меняет и развивает свой стиль от альбома к альбому. Помимо электроники и танцевальной музыки, его стиль варьируется от инди-попа до альтернативного рока и альтернативного R&B.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Khruangbin; Toro Y Moi - Live At The Fillmore Miami (0656605163413) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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