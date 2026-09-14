Top.Mail.Ru
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 1
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 2
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 3
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 4
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 5
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 6
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 7
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 8
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 9
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 10
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 11
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 12
Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
2950
Цвет
черный
Комплектация
основной гриль решетка гриль гриль пластина корзина для аэрожарки термометр
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 1
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 2
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 3
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 4
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 5
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 6
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 7
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 8
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 9
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 10
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 11
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 12
  • Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733431
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trouver
Мощность
2950
Цвет
черный
Комплектация
основной гриль решетка гриль гриль пластина корзина для аэрожарки термометр
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,таймер,регулировка температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х50х47
Вес, кг.
9.7

Описание товара Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный

Аэрогриль TROUVER Indoor Air fry grill IG20 Pro Black оснащен 8 интеллектуальными режимами, основанными на искусственном интеллекте. Приготовить ваши любимые блюда легко: достаточно нажать одну кнопку. Двойные нагревательные элементы обеспечивают циркуляцию горячего воздуха на 360° для равномерного подрумянивания. Воздух разогревается до 260 °С создавая хрустящую корочку и насыщенный вкус. Все аксессуары имеют антипригарное покрытие без ПТФЭ/ПФОК и пригодны для мытья в посудомоечной машине, источник нагрева - верхний и нижний нагревательные элементы. Через большое окно вы увидите все этапы приготовления в реальном времени. Следите за готовностью, цветом и текстурой блюд, не открывая крышку. Так вы сохраните тепло и гарантированно получите хороший результат.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Trouver
Мощность
2950
Цвет
черный
Комплектация
основной гриль решетка гриль гриль пластина корзина для аэрожарки термометр
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматические программы,автоотключение,таймер,регулировка температуры
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль TROUVER Indoor Air fry grill IG20 Pro Black оснащен 8 интеллектуальными режимами, основанными на искусственном интеллекте. Приготовить ваши любимые блюда легко: достаточно нажать одну кнопку. Двойные нагревательные элементы обеспечивают циркуляцию горячего воздуха на 360° для равномерного подрумянивания. Воздух разогревается до 260 °С создавая хрустящую корочку и насыщенный вкус. Все аксессуары имеют антипригарное покрытие без ПТФЭ/ПФОК и пригодны для мытья в посудомоечной машине, источник нагрева - верхний и нижний нагревательные элементы. Через большое окно вы увидите все этапы приготовления в реальном времени. Следите за готовностью, цветом и текстурой блюд, не открывая крышку. Так вы сохраните тепло и гарантированно получите хороший результат.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Trouver Indoor Air Fry Grill IG20 Pro черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...