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Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние

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Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 1
Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 2
Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 3
Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 4
Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 5
Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
29 см
Диаметр ручного душа, мм
8.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
  • Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 1
  • Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 2
  • Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 3
  • Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 4
  • Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 5
  • Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 480 руб. 
Начислим 536 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733415
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние
33 480 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
29 см
Диаметр ручного душа, мм
8.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Термостатический картридж Sedal® с термоэлементом Vernet®
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, м
1.04х0.46х0.15
Вес, кг.
7

Описание товара Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка, потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, лейка 2шт, шланг, смеситель, штанга, крепления, декор накладка

Отзывы о товаре Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
29 см
Диаметр ручного душа, мм
8.4 см
Длина душевого шланга, см
150
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Высота душевой шт.анги
150 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
Термостатический картридж Sedal® с термоэлементом Vernet®
Страна производитель
Чехия
Описание
Причина уценки: повреждена коробка, потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, лейка 2шт, шланг, смеситель, штанга, крепления, декор накладка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая программа для душа с термостатом Lemark Yeti LM7860C хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 33480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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