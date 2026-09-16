Уцененный товар Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние , 733412
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%5 420 руб. 7 736 руб.
В наличии
Код товара: 733412
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5 420 руб. -30%
7 736 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство 1 шт, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
80
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3200 уд/мин
Реверс
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
10
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
41х30х10
Вес, кг.
4.1
Описание товара Уцененный товар Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: кейс, дрель, зарядка, 2 аккумулятора , документы Причина уценки: трещины на кейсе
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство 1 шт, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
80
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3200 уд/мин
Реверс
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
10
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: кейс, дрель, зарядка, 2 аккумулятора , документы Причина уценки: трещины на кейсе
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Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Уцененный товар Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - по цене 5420 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние