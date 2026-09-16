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Уцененный товар Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733412
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Уцененный товар Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние , 733412

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Уценка
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - фото 1
Уценка
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - фото 2
Уценка
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - фото 3
Уценка
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
5 420 руб.  7 736 руб. 
Начислим 87 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние
5 420 руб. -30%
7 736 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZITREK
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство 1 шт, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
80
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3200 уд/мин
Реверс
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
10
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Размеры в упаковке, см
41х30х10
Вес, кг.
4.1

Описание товара Уцененный товар Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность: кейс, дрель, зарядка, 2 аккумулятора , документы Причина уценки: трещины на кейсе



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Уцененный товар Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ZITREK
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
аккумуляторный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, дрель, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство 1 шт, кейс
Тип патрона
быстрозажимной
Крепление патрона
1/2 дюйма
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Развернуть
Макс. крутящий момент, Нм
80
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
14
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
3200 уд/мин
Реверс
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Ширина, см
10
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Доп. рукоятка
да
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность: кейс, дрель, зарядка, 2 аккумулятора , документы Причина уценки: трещины на кейсе


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная Zitrek Green Impact 18V (18В, Li-ion 2x6.0Ач) отличное состояние - по цене 5420 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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