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Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul5 226V/16Gb/SSD512Gb/130V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul5 226V/16Gb/SSD512Gb/130V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul5 226V/16Gb/SSD512Gb/130V/16&quot;/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
145 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733410
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul5 226V/16Gb/SSD512Gb/130V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre

Ноутбук Samsung — это идеальное сочетание элегантности, производительности и современных технологий, разработанное для самых требовательных пользователей. Этот ноутбук представлен в стильном сером цвете с корпусом из прочного алюминия, что обеспечивает не только изысканный внешний вид, но и надежность в эксплуатации. Основное внимание привлекает невероятный 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 пикселей. Благодаря высокой частоте обновления экрана 120 Гц и поддержке сенсорного ввода, каждый кадр будет плавным, а работать с графикой — одно удовольствие. Встроенная поддержка новейшей версии Bluetooth v5.4 обеспечивает высокую скорость и стабильность беспроводных подключений. Высокую производительность гарантирует процессор от Intel, который в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает молниеносную работу приложений и многозадачность. Для хранения всех ваших файлов предусмотрен SSD на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений. Удобство использования увеличивается за счет наличия подсветки клавиатуры, которая позволяет комфортно работать даже в условиях слабого освещения. Для дополнительных возможностей подключения ноутбук оснащён встроенным кард-ридером, что делает его ещё более универсальным. С минимальным весом в 1,69 кг, его легко брать с собой в путешествия, командировки или на встречи. Это многофункциональное устройство демонстрирует высочайшее качество сборки и превосходит ожидания, предлагая всё необходимое для работы, учебы и развлечений.

Отзывы о товаре Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul5 226V/16Gb/SSD512Gb/130V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 5 Pro 360
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
226V
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
76.1 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Samsung — это идеальное сочетание элегантности, производительности и современных технологий, разработанное для самых требовательных пользователей. Этот ноутбук представлен в стильном сером цвете с корпусом из прочного алюминия, что обеспечивает не только изысканный внешний вид, но и надежность в эксплуатации. Основное внимание привлекает невероятный 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 пикселей. Благодаря высокой частоте обновления экрана 120 Гц и поддержке сенсорного ввода, каждый кадр будет плавным, а работать с графикой — одно удовольствие. Встроенная поддержка новейшей версии Bluetooth v5.4 обеспечивает высокую скорость и стабильность беспроводных подключений. Высокую производительность гарантирует процессор от Intel, который в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает молниеносную работу приложений и многозадачность. Для хранения всех ваших файлов предусмотрен SSD на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений. Удобство использования увеличивается за счет наличия подсветки клавиатуры, которая позволяет комфортно работать даже в условиях слабого освещения. Для дополнительных возможностей подключения ноутбук оснащён встроенным кард-ридером, что делает его ещё более универсальным. С минимальным весом в 1,69 кг, его легко брать с собой в путешествия, командировки или на встречи. Это многофункциональное устройство демонстрирует высочайшее качество сборки и превосходит ожидания, предлагая всё необходимое для работы, учебы и развлечений.
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Отзывы


Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul5 226V/16Gb/SSD512Gb/130V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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