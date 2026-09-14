Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul5 226V/16Gb/SSD512Gb/130V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Samsung Galaxy Book 5 Pro 360 NP960 Ul5 226V/16Gb/SSD512Gb/130V/16"/AMOLED/Touch/2.8K/W11HEng/gre
Ноутбук Samsung — это идеальное сочетание элегантности, производительности и современных технологий, разработанное для самых требовательных пользователей. Этот ноутбук представлен в стильном сером цвете с корпусом из прочного алюминия, что обеспечивает не только изысканный внешний вид, но и надежность в эксплуатации. Основное внимание привлекает невероятный 16-дюймовый OLED-экран с разрешением 2880x1800 пикселей. Благодаря высокой частоте обновления экрана 120 Гц и поддержке сенсорного ввода, каждый кадр будет плавным, а работать с графикой — одно удовольствие. Встроенная поддержка новейшей версии Bluetooth v5.4 обеспечивает высокую скорость и стабильность беспроводных подключений. Высокую производительность гарантирует процессор от Intel, который в паре с 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x обеспечивает молниеносную работу приложений и многозадачность. Для хранения всех ваших файлов предусмотрен SSD на 512 Гб, обеспечивающий быструю загрузку системы и приложений. Удобство использования увеличивается за счет наличия подсветки клавиатуры, которая позволяет комфортно работать даже в условиях слабого освещения. Для дополнительных возможностей подключения ноутбук оснащён встроенным кард-ридером, что делает его ещё более универсальным. С минимальным весом в 1,69 кг, его легко брать с собой в путешествия, командировки или на встречи. Это многофункциональное устройство демонстрирует высочайшее качество сборки и превосходит ожидания, предлагая всё необходимое для работы, учебы и развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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