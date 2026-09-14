Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Samsung Galaxy Book 5 360 NP750 Ul7 256V/16Gb/SSD512Gb/140V/15.6"/AMOLED/Touch/FHD/W11HEng/grey
Ноутбук Samsung представляет собой современное устройство, воплощающее в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, идеально подходящие для работы, учебы и мультимедийных развлечений. Благодаря корпусу из алюминия ноутбук не только выглядит стильно, но и обладает высокой прочностью, при этом его вес составляет всего 1,46 кг, что обеспечивает отличную портативность. Сердцем устройства является процессор Intel с частотой 2,2 ГГц, который в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5x обеспечивает плавную и быструю работу при выполнении многозадачных процессов. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 ГБ, который обеспечивает высокую скорость чтения и записи информации. Сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920x1080 и матрицей OLED дарит пользователю впечатляющее качество изображения с яркими цветами и глубокими контрастами. Наличие функции трансформера позволяет использовать устройство как в традиционном режиме ноутбука, так и в формате планшета, что добавляет удобства в работе с различными приложениями. Для быстрого и безопасного доступа предусмотрен сканер отпечатка пальца. Поддержка технологии Bluetooth v5.4 обеспечивает стабильное беспроводное подключение к другим устройствам и аксессуарам. Встроенный кард-ридер позволяет с легкостью работать с внешними носителями информации. Этот ноутбук Samsung - идеальный выбор для тех, кто ценит качество, производительность и стиль в одном устройстве.
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