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Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey

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Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey - фото 1
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Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey - фото 6
  • Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey - фото 7
  • Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16&quot;/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733408
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
4.3

Описание товара Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey

Ноутбук Samsung — это современное устройство, идеально сочетающее высокую производительность и стильный дизайн. Оснащенный новейшим процессором Intel Core Ultra 7, этот ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу, что делает его отличным выбором для профессионалов и энтузиастов, требующих высокого уровня мощности. С диагональю экрана 16 дюймов и высоким разрешением 2880x1800 пикселей, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Сенсорный экран добавляет удобства, позволяя взаимодействовать с устройством интуитивно и легко. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 ГБ, обеспечивающий мгновенный доступ к файлам и приложениям, а 16 ГБ оперативной памяти гарантируют плавную многозадачность. Использование новейшей версии Windows 11 Home способствует комфортной работе и обладает множеством функций для оптимизации процессов. Облегченный корпус весом всего 1,56 кг делает этот ноутбук идеальным спутником для тех, кто всегда находится в движении. Встроенный кард-ридер позволяет быстро перенести фотографии и видео с карт памяти. Ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.3 для быстрого и надежного подключения к другим устройствам. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортное использование даже в условиях недостаточной освещенности, а сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность ваших данных. Аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно ценно для деловой активности или учебы. Этот ноутбук Samsung станет надежным помощником в вашей повседневной деятельности, предлагая отличное сочетание производительности и удобства использования.

Отзывы о товаре Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Samsung — это современное устройство, идеально сочетающее высокую производительность и стильный дизайн. Оснащенный новейшим процессором Intel Core Ultra 7, этот ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу, что делает его отличным выбором для профессионалов и энтузиастов, требующих высокого уровня мощности. С диагональю экрана 16 дюймов и высоким разрешением 2880x1800 пикселей, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Сенсорный экран добавляет удобства, позволяя взаимодействовать с устройством интуитивно и легко. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 ГБ, обеспечивающий мгновенный доступ к файлам и приложениям, а 16 ГБ оперативной памяти гарантируют плавную многозадачность. Использование новейшей версии Windows 11 Home способствует комфортной работе и обладает множеством функций для оптимизации процессов. Облегченный корпус весом всего 1,56 кг делает этот ноутбук идеальным спутником для тех, кто всегда находится в движении. Встроенный кард-ридер позволяет быстро перенести фотографии и видео с карт памяти. Ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.3 для быстрого и надежного подключения к другим устройствам. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортное использование даже в условиях недостаточной освещенности, а сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность ваших данных. Аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно ценно для деловой активности или учебы. Этот ноутбук Samsung станет надежным помощником в вашей повседневной деятельности, предлагая отличное сочетание производительности и удобства использования.
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Отзывы


Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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