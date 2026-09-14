Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul7 155U/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey
Ноутбук Samsung — это современное устройство, идеально сочетающее высокую производительность и стильный дизайн. Оснащенный новейшим процессором Intel Core Ultra 7, этот ноутбук обеспечивает быструю и эффективную работу, что делает его отличным выбором для профессионалов и энтузиастов, требующих высокого уровня мощности. С диагональю экрана 16 дюймов и высоким разрешением 2880x1800 пикселей, вы сможете наслаждаться яркими и четкими изображениями. Сенсорный экран добавляет удобства, позволяя взаимодействовать с устройством интуитивно и легко. Для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом 512 ГБ, обеспечивающий мгновенный доступ к файлам и приложениям, а 16 ГБ оперативной памяти гарантируют плавную многозадачность. Использование новейшей версии Windows 11 Home способствует комфортной работе и обладает множеством функций для оптимизации процессов. Облегченный корпус весом всего 1,56 кг делает этот ноутбук идеальным спутником для тех, кто всегда находится в движении. Встроенный кард-ридер позволяет быстро перенести фотографии и видео с карт памяти. Ноутбук поддерживает современный стандарт Bluetooth v5.3 для быстрого и надежного подключения к другим устройствам. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортное использование даже в условиях недостаточной освещенности, а сканер отпечатка пальца гарантирует безопасность ваших данных. Аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно ценно для деловой активности или учебы. Этот ноутбук Samsung станет надежным помощником в вашей повседневной деятельности, предлагая отличное сочетание производительности и удобства использования.
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