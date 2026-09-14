Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Samsung Galaxy Book 4 Pro NP960 Ul5 125H/16Gb/SSD512Gb/16"/AMOLED/Touch/3K/W11HEng/grey
Ноутбуки Samsung представляют собой мощное сочетание современных технологий и стильного дизайна, обеспечивая пользователям высочайший уровень производительности и комфорта. Одной из впечатляющих моделей является ноутбук с экраном диагональю 16 дюймов и разрешением 2880x1800, который предлагает невероятно четкое и яркое изображение, поддерживаемое сенсорным экраном для удобства управления. Под капотом этого устройства установлен процессор серии Intel Core Ultra 5 от ведущего производителя Intel, который гарантирует высокую производительность в многозадачном режиме. 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают безупречную работу даже при выполнении ресурсоемких задач, а SSD с объемом 512 ГБ обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, а также достаточное пространство для хранения ваших файлов и приложений. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11 Home, предлагая интуитивно понятный интерфейс и доступ к широкому спектру приложений. Тонкий и легкий корпус, весом всего 1,56 кг, делает его идеальным компаньоном как для работы, так и для развлечений в пути. Дополнительно, наличие встроенного кард-ридера упрощает обмен данными с другими устройствами, а поддержка Bluetooth версии v5.3 обеспечивает быструю и стабильную беспроводную связь с периферийными устройствами. Подсветка клавиатуры облегчает работу в условиях низкой освещенности, а сканер отпечатка пальца гарантирует надежную защиту ваших данных. Эргономичный дизайн и передовые технологии делают этот ноутбук Samsung идеальным выбором для пользователей, которые ценят производительность, удобство и безопасность в цифровом мире.
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