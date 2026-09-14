Насадка для зубных щеток Oral-B iO (упак.:2шт)
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Характеристики
Описание товара Насадка для зубных щеток Oral-B iO (упак.:2шт)
Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов Oral-B — это незаменимое дополнение для вашей ежедневной гигиены полости рта. Этот комплект включает в себя две насадки, которые идеально подходят для ежедневной чистки, обеспечивая тщательное удаление налета и поддержание свежести дыхания. Разработанные брендом Oral-B, эти насадки имеют среднюю жесткость щетины, что обеспечивает эффективную, но деликатную чистку, предупреждая повреждение десен. Основная насадка имеет круглую форму, что позволяет охватывать каждый зуб, обеспечивая чистку даже в труднодоступных местах. Аксессуары выполнены в классическом белом цвете, что придает им современный и эстетичный вид, гармонично вписываясь в интерьер любой ванной комнаты. Изготовленные в Германии, они соответствуют высоким стандартам качества и надежности, гарантируя долгий срок службы и стабильность результатов. С этими насадками Oral-B вы можете быть уверены, что ваша улыбка будет оставаться белоснежной и здоровой день за днем.
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