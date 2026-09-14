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Насадка для зубных щеток Oral-B iO (упак.:2шт) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для зубных щеток Oral-B iO (упак.:2шт)

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Насадка для зубных щеток Oral-B iO (упак.:2шт)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733394
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Характеристики

Бренд
Oral-B
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
круглая
Цвет
белый
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
19х8х5
Вес, г.
44

Описание товара Насадка для зубных щеток Oral-B iO (упак.:2шт)

Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов Oral-B — это незаменимое дополнение для вашей ежедневной гигиены полости рта. Этот комплект включает в себя две насадки, которые идеально подходят для ежедневной чистки, обеспечивая тщательное удаление налета и поддержание свежести дыхания. Разработанные брендом Oral-B, эти насадки имеют среднюю жесткость щетины, что обеспечивает эффективную, но деликатную чистку, предупреждая повреждение десен. Основная насадка имеет круглую форму, что позволяет охватывать каждый зуб, обеспечивая чистку даже в труднодоступных местах. Аксессуары выполнены в классическом белом цвете, что придает им современный и эстетичный вид, гармонично вписываясь в интерьер любой ванной комнаты. Изготовленные в Германии, они соответствуют высоким стандартам качества и надежности, гарантируя долгий срок службы и стабильность результатов. С этими насадками Oral-B вы можете быть уверены, что ваша улыбка будет оставаться белоснежной и здоровой день за днем.

Отзывы о товаре Насадка для зубных щеток Oral-B iO (упак.:2шт)




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Характеристики
Бренд
Oral-B
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
круглая
Цвет
белый
Страна производитель
Германия
Описание
Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов Oral-B — это незаменимое дополнение для вашей ежедневной гигиены полости рта. Этот комплект включает в себя две насадки, которые идеально подходят для ежедневной чистки, обеспечивая тщательное удаление налета и поддержание свежести дыхания. Разработанные брендом Oral-B, эти насадки имеют среднюю жесткость щетины, что обеспечивает эффективную, но деликатную чистку, предупреждая повреждение десен. Основная насадка имеет круглую форму, что позволяет охватывать каждый зуб, обеспечивая чистку даже в труднодоступных местах. Аксессуары выполнены в классическом белом цвете, что придает им современный и эстетичный вид, гармонично вписываясь в интерьер любой ванной комнаты. Изготовленные в Германии, они соответствуют высоким стандартам качества и надежности, гарантируя долгий срок службы и стабильность результатов. С этими насадками Oral-B вы можете быть уверены, что ваша улыбка будет оставаться белоснежной и здоровой день за днем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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