Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac
Смартфон Samsung с внушительной встроенной памятью 512 Гб и оперативной 12 Гб создаёт новые горизонты для работы, игр и хранения всего важного без необходимости стирать любимые приложения и фотографии. Диагональ экрана 6,7 дюйма и высокое разрешение 2340x1080 позволяют наслаждаться яркой, детализированной картинкой — идеальный вариант для фильмов, соцсетей и навигации. Частота обновления 120 Гц добавляет плавности любому движению на экране — листайте ленту, смотрите видео и играйте в динамичные игры без подвисаний. Мощный аккумулятор на 5000 мА·ч поддерживает работу в течение дня даже при активном использовании, а лёгкий вес в 179 грамм делает смартфон удобным, не утяжеляя руку в повседневной жизни. Два слота для nano-SIM дают свободу общения и разделения личных и рабочих номеров. Класс защиты IP68 означает уверенность в любой погоде и защите от воды и пыли. Продуманная навигация с поддержкой сразу пяти систем (BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС) особенно поможет в дальних поездках и путешествиях. Сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и удобный доступ к устройству, а стильный сиреневый цвет подчеркнёт индивидуальность. Продуманное сочетание высоких технологий, мощности и экономичности в одном корпусе для тех, кто ценит свободу и стиль.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, 512 GB, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KET) Frosted Gold
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KEU) Frosted White
-
В наличииЦена 49 910 руб.12478 руб. в СплитСмартфон Huawei Pura 80 12/256Gb (51098KEV) Frosted Black
-
В наличииЦена 52 310 руб.13078 руб. в СплитСмартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Black
-
В наличииЦена 52 310 руб.13078 руб. в СплитСмартфон Honor 400 Pro 12/256Gb Gray
-
В наличииЦена 56 320 руб.14080 руб. в СплитСмартфон Honor 400 Pro 12/512Gb Grey
-
В наличииЦена 60 340 руб.15085 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/256GB MLN-LX9 BLACK 51098YXL H...
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 GUAVA SODA 51098...
-
В наличииЦена 68 370 руб.17093 руб. в СплитМобильный телефон PURA 90s PRO 12/512GB MLN-LX9 WHITE 51098YXH H...
-
В наличииЦена 136 590 руб.34148 руб. в СплитМобильный телефон IPHONE 17 PRO 512GB nanoSIM MG8M4ZA/A ORANGE A...
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, 512 GB, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 12/512Gb (SM-A576BZVKCAU) Lilac