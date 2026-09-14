Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BDBFCAU) Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb (SM-A576BDBFCAU) Blue
Samsung в стильном синем корпусе сочетает мощную производительность с внушительным запасом памяти — 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной. Плавная работа даже с ресурсоёмкими задачами обеспечивается 8-ядерным процессором. Аккумулятор на 5000 мА·ч и энергоэффективная технология Li-Pol подарят долгие часы без подзарядки. Большой 6,7-дюймовый экран раскрывает все детали ярко и чётко. Ваши данные защищены: сканер отпечатка пальца надежно ограничивает доступ. IP68 — смартфон выдержит воду и пыль. Две nano-SIM — удобно для работы и личных дел сразу. NFC превращает телефон в удобный способ бесконтактных платежей. Навигация точная как никогда: поддержка BeiDou, Galileo, GPS, QZSS, ГЛОНАСС. Яркие селфи с фронтальной камерой на 12 МП — для любого освещения. Устройство весит всего 0,179 кг — удобно брать с собой в дорогу. Идеальный Samsung для тех, кто ценит функциональность и стиль.
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