Уцененный товар Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние, 733354
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гладильные доски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%2 510 руб. 4 190 руб.
В наличии
Код товара: 733354
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 510 руб. -40%
4 190 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
кронштейн для провода, противоскользящие насадки для ножек
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал чехла
хлопок
Подрукавник
да
Подставка для утюга
да
Регулировка высоты
да
Цвет
серый
Ширина, см
44
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
65х20х20
Вес, кг.
4
Описание товара Уцененный товар Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние
Причина уценки: поврежден чехол, нет пластиковых накладок на двух краях ножек Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: доска, подрукавник
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Гладильные доски
Дополнительно
кронштейн для провода, противоскользящие насадки для ножек
Максимальная высота
90
Материал каркаса
металл
Материал чехла
хлопок
Подрукавник
да
Подставка для утюга
да
Регулировка высоты
да
Цвет
серый
Ширина, см
44
Страна производитель
Россия
Причина уценки: поврежден чехол, нет пластиковых накладок на двух краях ножек Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: доска, подрукавник
Уцененный товар Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние - по цене 2510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Доска глад. Perilla "Сильвия" хлопок, мет.моноблок, подст.под утюг, розетка, 120*44 см, арт. 214113 хорошее состояние