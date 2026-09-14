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Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) виниловая пластинка

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Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 1
Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 2
Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 3
Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 4
Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 5
Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Organ Grinder Swing
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 1
  • Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 2
  • Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 3
  • Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 4
  • Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 5
  • Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733344
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478866418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Organ Grinder Swing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Organ Grinder's Swing, Oh, No, Babe, Blues For J, Greensleeves, I'll Close My Eyes, Satin Doll
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) виниловая пластинка

Organ Grinder Swing — студийный альбом джазового органиста Джимми Смита, выпущенный в 1965 году. На нем он вернулся к составу трио (гитара и ударные), который использовал в начале своей карьеры в Blue Note. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Наряду с «The Cat» этот альбом стал одним из самых хитовых альбомов эпохи Verve. Записан в Нью-Джерси 14 и 15 июня 1965 года. На своих первых семи студийных альбомах для Verve органист Hammond Джимми Смит постоянно сотрудничал с такими ведущими аранжировщиками, как Оливер Нельсон, Клаус Огерман и Лало Шифрин. Лишь в альбоме 1965 года «Organ Grinder Swing» он вернулся к составу трио с гитарой и ударными. Этот альбом, продержавшийся 31 неделю в американском чарте Billboard 200, достигнув 15-го места, стал второй по величине позицией Смита в чартах.

Отзывы о товаре Jimmy Smith - Organ Grinder Swing (Analogue, Acoustic Sounds) (0602478866418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602478866418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Jimmy Smith
Альбом (сингл)
Organ Grinder Swing
Жанр
Jazz
Трек-лист
Organ Grinder's Swing, Oh, No, Babe, Blues For J, Greensleeves, I'll Close My Eyes, Satin Doll
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Acoustic Sounds Series
Страна производитель
США
Описание
Organ Grinder Swing — студийный альбом джазового органиста Джимми Смита, выпущенный в 1965 году. На нем он вернулся к составу трио (гитара и ударные), который использовал в начале своей карьеры в Blue Note. Серия Verve Acoustic Sounds: стерео, полностью аналоговый мастеринг Райана К. Смита в Sterling Sound с оригинальных лент, отпечатано на 180-граммовом виниле в QRP, прочный tip-on гейтфолд (Stoughton Printing), мягкий внутренний конверт. Наряду с «The Cat» этот альбом стал одним из самых хитовых альбомов эпохи Verve. Записан в Нью-Джерси 14 и 15 июня 1965 года. На своих первых семи студийных альбомах для Verve органист Hammond Джимми Смит постоянно сотрудничал с такими ведущими аранжировщиками, как Оливер Нельсон, Клаус Огерман и Лало Шифрин. Лишь в альбоме 1965 года «Organ Grinder Swing» он вернулся к составу трио с гитарой и ударными. Этот альбом, продержавшийся 31 неделю в американском чарте Billboard 200, достигнув 15-го места, стал второй по величине позицией Смита в чартах.
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